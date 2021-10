Cristiano Ronaldo a créé un énorme problème pour une star de Man Utd, affirme Jamie Carragher

Jamie Carragher pense que l’arrivée de Cristiano Ronaldo a aggravé les problèmes de Manchester United (Photo de Laurence Griffiths/.) Photographe : Laurence Griffiths Fournisseur : . Source : . Europe

Jamie Carragher pense que les problèmes tactiques de Manchester United ont été exacerbés par la signature de Cristiano Ronaldo et Ole Gunnar Solskjaer n’a pas de « plan » pour intégrer ses meilleurs joueurs.

United a glissé à la sixième place de la Premier League après la défaite 4-2 contre Leicester City samedi, ce qui a considérablement accru la pression sur la position de Solskjaer.

L’équipe devait se battre pour le titre ce trimestre après les signatures de Raphael Varane, Jadon Sancho et surtout Ronaldo.

Cependant, malgré de bons chiffres depuis son retour, Carragher pense que l’arrivée de Ronaldo a laissé l’équipe déséquilibrée alors que Paul Pogba a été contraint de revenir au milieu de terrain central.

Ronaldo a marqué cinq fois en sept matches (Photo par Alex Pantling/.)

« Vous ne pouvez pas jouer cinq joueurs offensifs, vous ne pouvez pas », a déclaré Carragher.

« Pogba doit sortir du milieu de terrain central. Il joue là-bas et cela revient à la signature de Ronaldo.

« Dès que Ronaldo arrive, Pogba doit jouer au milieu de terrain central pour s’adapter à tous les joueurs. Je ne dis pas que (Pogba) devrait être absent de l’équipe, mais il n’est pas un milieu de terrain central dans un maillot United.

« Que fait Ole ? Quelle est ton idée? Je ne le vois pas en termes de plan. Si vous appuyez, tout le monde appuie. Sont-ils une équipe de haute pression? Pas vraiment, pas avec Ronaldo dans l’équipe. Ce (manque d’intensité) ne serait pas accepté avec une équipe Pep ou Klopp ou Tuchel. C’est les deux (un problème de manager et de joueur).

« Ole ne remportera pas de titre de champion ou de Ligue des champions à Manchester United. Ole n’a pas l’expérience.

«Cette équipe est une bonne équipe, une grande collection d’individus.

« Manchester United a besoin d’un meilleur manager, ils ont besoin d’un manager qui peut rivaliser avec d’autres grandes équipes de la ligue. »

Football



Solskjaer pourrait sonner les changements pour le choc de la phase de groupes de la Ligue des champions mercredi contre l’Atalanta.

L’équipe de Serie A est connue pour son rythme de travail et son attaque totale, ce qui signifie que Solskjaer pourrait déployer Fred et Scott McTominay au milieu de terrain.

Marcus Rashford pourrait obtenir son premier départ de la saison après avoir marqué sur le banc contre Leicester.



