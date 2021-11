Cristiano Ronaldo a de grandes inquiétudes concernant l’équipe de Man Utd après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer

Cristiano Ronaldo était aux côtés d’Ole Gunnar Solskjaer (Photo de Marcio Machado/Eurasia Sport Images/.)

Cristiano Ronaldo pense que l’équipe de Manchester United veut que les choses soient « trop ​​faciles » et il s’inquiète de la baisse des standards du club qu’il a connue depuis son retour à Old Trafford.

Le joueur de 36 ans était la dernière signature d’Ole Gunnar Solskjaer au Theatre of Dreams, le Norvégien ayant été relevé de ses fonctions dimanche matin après une défaite 4-1 contre Watford.

Ronaldo a été l’un des rares joueurs de United à avoir atteint un niveau acceptable jusqu’à présent ce trimestre et il a exhorté ses coéquipiers à rester aux côtés de Solskjaer ces dernières semaines, malgré les résultats du club.

Mais avec le départ de Solskjaer, les joueurs n’ont plus d’autre personnage à blâmer pour leurs mauvaises performances et le Telegraph rapporte que Ronaldo est préoccupé par le manque de mentalité de gagnant à Old Trafford.

Ronaldo est alarmé par la baisse des normes à Old Trafford (Crédits : EPA)

Ronaldo a passé six ans au club chargé de trophées lors de son premier passage, mais il a été choqué par la baisse des normes qu’il a subie depuis son retour, le capitaine du Portugal se sentant trop nombreux dans l’équipe » le veulent trop facile « .

La défaite de United signifie qu’ils n’ont remporté qu’un de leurs sept derniers matches de Premier League et qu’ils languissent au septième rang du classement.

Michael Carrick devrait prendre en charge le choc crucial de la Ligue des champions contre Villarreal cette semaine, où United peut difficilement se permettre de perdre s’il souhaite se qualifier pour les huitièmes de finale.

Zinedine Zidane est le favori actuel pour prendre en charge le Theatre of Dreams, mais le Français avait l’intention de retirer au moins un an du football, tandis que sa femme s’inquiète d’un déménagement à Manchester.

Brendan Rodgers est un autre candidat pour le rôle, mais Leicester City se battra pour garder l’ancien patron de Liverpool, même s’il serait intéressé à faire le pas.

Mauricio Pochettino avait été le favori pour remplacer Jose Mourinho en 2018, mais la forme de Solskjaer en tant que patron par intérim a vu United négliger l’Argentin.

L’ancien patron de Tottenham reste un prétendant mais United devrait racheter son contrat avec le Paris Saint-Germain.



