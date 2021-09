Cristiano Ronaldo a demandé à rejoindre le Sporting Lisbonne par sa mère “avant de mourir”, malgré le retour de Manchester United, et l’icône portugaise ne l’a pas exclu

Les développeurs de Dying Light 2 : restez humain accueillera un quatrième épisode de la série Dying 2 Know le 30 septembre Vous pourrez vous connecter à 12 h HP, 15 h HE et à 20 h UK sur la chaîne Twitch de Techland. Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer […] More