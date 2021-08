Cristiano Ronaldo “a demandé de ne pas commencer” le choc de la Juventus Serie A malgré sa forme physique et “il pourrait y avoir des développements sur le marché des transferts”

Cristiano Ronaldo aurait demandé à être sur le banc pour le choc de la Juventus à l’Udinese dimanche.

Il est entendu qu’il est apte à jouer, cependant, l’homme vedette de la Juve n’a pas été inclus dans le onze de départ pour le choc de Serie A.

Vous devriez normalement traîner Ronaldo hors du terrain en donnant des coups de pied et en criant

Et Sky Sports Italia rapporte que c’est venu à la demande du joueur lui-même.

Le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol ajoute qu’« il pourrait y avoir des développements sur le marché des transferts dans les prochains jours » concernant Ronaldo, qui est en fin de contrat à la fin de la saison.

Cela est une énorme surprise avec le patron de la Juventus, Massimiliano Allegri, déclarant que Ronaldo resterait au club cet été.

Pendant ce temps, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, a déclaré: “Nous avons décidé avec Ronaldo [for him to not start]. C’est normal. Ronaldo restera à 100%.

L’avenir de Ronaldo à la Juventus semble sûr, pour l’instant…

Plus tôt cette semaine, Ronaldo a rejeté les spéculations de transfert qui l’entouraient en publiant une longue déclaration sur les réseaux sociaux.

Une partie de celui-ci disait : « Quiconque me connaît sait à quel point je suis concentré sur mon travail.

« Moins de paroles et plus d’action, telle est ma devise depuis le début de ma carrière.

« Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je dois préciser ma position.

“Plus que le manque de respect envers moi en tant qu’homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi qu’envers leurs joueurs et leur staff…”