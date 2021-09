Cristiano Ronaldo a dit à ses coéquipiers de Manchester United à quel point il était nerveux à l’idée de revenir alors que Lee Grant révèle que les joueurs n’ont pas mangé de malbouffe avant le match de Newcastle

Cristiano Ronaldo aurait été si nerveux à l’idée de son retour à Manchester United qu’il n’a même pas interprété une chanson d’initiation.

Au lieu de cela, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a prononcé un discours devant ses nouveaux coéquipiers, soulignant à quel point il était “absolument extatique” d’être de retour.

Le joueur et les fans espèrent que les retrouvailles pourront ramener les bons moments

Le joueur de 36 ans a rejeté un transfert vers son rival City avant la fermeture de la fenêtre de transfert pour mettre fin à une absence de 12 ans des Red Devils.

Dans le plus pur style Ronaldo, le capitaine du Portugal a marqué son premier match pour le club depuis son départ en 2009 en marquant deux fois lors d’une démolition 4-1 de Newcastle.

Professionnel accompli en dehors du terrain, l’ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus a consacré sa vie à son métier afin de tirer le maximum de talent possible.

Bien qu’il ait remporté plusieurs trophées de la Ligue des champions, le gardien Lee Grant a déclaré à talkSPORT que la légende avait ignoré les rituels traditionnels des nouvelles recrues pour professer son amour pour le club.

Le joueur de 36 ans a marqué deux fois contre Newcastle

Il a révélé sur Boot Room de Darren Bent: “Tout le monde saura, chaque fois que quelqu’un se lève, c’est normalement comme ‘Voici une cuillère, montez sur un tabouret ou une chaise et chantez.’

«Et j’ai été l’un des premiers parce que je suis l’un des joueurs les plus âgés, donc je suis tout de suite en train de secouer les lunettes pour essayer de voir.

“Nous avons eu [Raphael Varane], Jadon [Sancho] devait faire son petit morceau et évidemment Cristiano. Nous étions tous en quelque sorte sur des charbons ardents en pensant s’il allait se lever et chanter.

“Mais il s’est levé, il était brillant, évidemment je ne vais pas divulguer le contenu de ce qu’il a dit, mais c’était intéressant que ce soit l’un des points qu’il a soulevés à propos de ses nerfs.

Tous les yeux étaient rivés sur le joueur de 36 ans samedi

“Il l’a répété après le match, donc vraiment intéressant. Mais ce que je pense que cela montre, et quelque chose dont nous sommes tous conscients en tant que joueurs, c’est qu’il veut vraiment être de retour ici.

“Il était incroyablement excité à l’idée de revenir jouer pour le club, donc c’est incroyablement humiliant pour les fans de Manchester United et tous ceux qui sont liés au club.

“C’est cette mégastar mondiale qui est absolument ravie d’être de retour.”

En fait, tel a déjà été son impact, Grant a révélé qu’un membre de l’équipe avait refusé de se livrer à des friandises avant le match de Newcastle à Old Trafford, de peur d’être jugé.

L’équipe de United est captivée par Ronaldo depuis son retour

“Pour vous donner un exemple de l’impact qu’il a sur le groupe à droite”, a ajouté Grant. « C’était vendredi soir à l’hôtel du groupe.

« Donc, comme vous le savez, vous finissez votre dîner et généralement un vendredi soir, vous avez quelques trucs de triche.

« Vous avez du crumble aux pommes ou un peu de brownie et de crème ou autre.

“Je vous le dis maintenant, aucun joueur n’a touché le crumble aux pommes et la crème anglaise, aucun joueur n’est allé chercher ce brownie parce que tout le monde était assis et l’un des gars m’a dit:” Qu’est-ce que Cristiano a dans son assiette?’

«Nous avions donc un petit aperçu de ce qu’il avait et c’est évidemment l’assiette la plus propre et la plus saine que vous puissiez imaginer.

“Et ça m’a fait craquer de voir qu’aucun joueur n’a osé se lever et avoir cette malbouffe qui a été disposée.”