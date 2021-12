Cristiano Ronaldo a dit de signer pour Newcastle dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu’un fan lui envoie un message hilarant lors de l’affrontement contre Manchester United

« Nous sommes presque en 2022, le NUFC est le club qu’il vous faut. »

C’est le message qu’un fan de Newcastle a envoyé à Cristiano Ronaldo lors du choc des Magpies à domicile contre Manchester United.

Ronaldo a pris un bon départ pour son deuxième passage à Man United avec 13 buts en 19 apparitions

Ronaldo a rejoint le club qu’il avait servi pendant six ans cet été et bien qu’il ait bien commencé son deuxième séjour, les choses ne se sont généralement pas déroulées comme prévu pour Man United cette saison.

Les Diables rouges sont absents de la Coupe Carabao et occupent la septième place de la Premier League, bien qu’il y ait eu une reprise des résultats depuis l’arrivée de Ralf Rangnick au club.

Mais la position de Man United ne conviendra pas à Ronaldo, qui a construit et soutenu une brillante carrière en terminant au sommet.

Et bien qu’il aille au fond de la Premier League avec un transfert à Newcastle, les Magpies sont un club clairement en hausse.

CR7 aimerait-il faire partie du projet Newcastle ?!

Ils ont donné à Ronaldo et co un match et demi alors que Man United a été contraint de se battre pour un match nul 1-1 à St James ‘Park.

De quoi réfléchir à Man United et Ronaldo, peut-être !