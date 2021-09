Cristiano Ronaldo a donné un avis surprenant sur le physique d’Andy Ruiz Jr pour le match revanche d’Anthony Joshua

in

Cristiano Ronaldo a étonnamment défendu Andy Ruiz Jr pour son physique lorsqu’il a combattu Anthony Joshua.

La célèbre superstar du football déchiquetée a passé toute sa carrière à travailler pour être en parfaite condition, mais est catégorique sur le fait que ce n’est pas la chose la plus importante lorsqu’il s’agit de gagner dans le sport de haut niveau.

. – .

Ronaldo est toujours dans une condition physique remarquable

En parlant au champion des poids moyens de l’IBF Gennady Golovkin pour le documentaire DAZN ‘Parallel Worlds’ au début de cette année, Ronaldo a déclaré: “Le combat, Ruiz contre Joshua – Joshua est le meilleur, mais l’autre est bon.

« J’ai parlé avec mes amis et ils ont dit : ‘Ah, son corps.’

« J’ai dit : ‘Écoutez, le corps n’a pas d’importance. C’est la préparation.

Ronaldo a eu raison lorsque Ruiz a battu AJ pour la première fois, mais c’est Joshua qui est sorti victorieux de leur match revanche alors que le Mexicain-Américain prenait encore plus de poids et se préparait lamentablement.

. – .

Ruiz Jr n’était pas en grande forme lorsqu’il a battu Joshua lors de leur premier combat…

Match de boxe

… mais il pesait 15 livres de plus pour le match revanche et a été complètement outboxé

Ronaldo et Joshua se sont rencontrés en personne début 2019 et CR7 a ensuite révélé exactement ce qu’ils se disaient sur leur avenir dans le sport de haut niveau.

Il a expliqué : « Nous avons eu l’occasion de parler l’année dernière à Dubaï, j’étais avec Joshua et nous avons eu une conversation.

« 33 ans, c’est cet âge où vous commencez à vous sentir déprimé.

“Je ne veux pas être dans le sport, dans le football, où les gens disent:” Cristiano était un joueur incroyable et maintenant il est lent. “

« Je ne veux pas de ça.

« Vous pouvez prendre soin de votre corps, le corps n’est pas un problème, je ne pense pas.

“C’est ici [points to his head], votre motivation, votre expérience. Je pense que c’est le plus difficile.

Anthony Joshua – Instagram

AJ a rencontré CR7 à Dubaï