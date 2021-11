Cristiano Ronaldo a essayé Danny Murphy sur deux pieds, puis lui a dit où aller malgré le fait qu’un homme de Liverpool ait sauvé la star de Manchester United d’un carton rouge

Danny Murphy a révélé comment Cristiano Ronaldo avait tenté de le « faire deux pieds » lors d’un affrontement fougueux entre Manchester United et Liverpool en 2004.

Le capitaine du Portugal approchait de la fin de sa première saison à Old Trafford à l’époque et avait montré un aperçu de son potentiel de classe mondiale.

.

L’adolescent a perdu son sang-froid contre Liverpool en 2004

Aujourd’hui, à 36 ans, Ronaldo en est à son deuxième passage avec les Diables rouges et s’est imposé comme l’un des meilleurs au monde et dans l’histoire du football.

L’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus a dû renflouer son équipe à deux reprises en Ligue des champions mardi soir contre l’Atalanta, marquant juste à la mort pour assurer un match nul 2-2.

Pourtant, Murphy se souvient d’une époque où le finisseur impitoyable était un ailier mercuriel, capable d’être éliminé des matchs et même de perdre la tête.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool avait un penchant pour obtenir des victoires 1-0 pour les Reds à Old Trafford, normalement via un coup de pied arrêté, tout comme il l’a fait en avril 2004.

.

Murphy a enfoncé son penalty au fond des filets de United

.

L’expert de talkSPORT dûment célébré avec les fans des Reds

Un défi téméraire de Gary Neville dans la surface sur Steven Gerrard a permis à Murphy de marquer à 12 mètres et il se souvient comment un jeune de 18 ans a perdu la tête au « The Theatre of Dreams ».

Murphy a même alors offert un coup de main aux Portugais, seulement pour se faire dire «où aller» par la star de mauvaise humeur.

« Vous avez toujours su qu’il avait un talent », a déclaré Murphy sur White et Jordan. «Je n’ai jamais pensé qu’il continuerait à faire ce qu’il a fait.

«Mais il était spécial, il était spécial. C’était comme, ‘Oh mon Dieu, il a le ballon, nous devons doubler sur lui et l’arrêter.’

«Mais je n’oublie jamais ce match dont vous parlez de manière assez amusante, car il a essayé de me mettre à deux pieds – il a perdu la tête et nous les battions.

.

Ronaldo a encore une fois sauvé United contre l’Atalanta

« Heureusement, je lui ai manqué, alors je ne suis pas allé plus loin et, parce que j’étais calme et calme parce que nous étions en train de gagner, j’ai tendu la main comme pour dire ‘ne t’inquiète pas pour ça.’

«Je lui ai donné un petit high-five ou une gifle – ou comme vous voulez l’appeler – et il m’a dit où aller.

« Alors j’étais furieux contre lui et j’ai juste pensé. « Je viens de vous épargner un carton rouge ! »