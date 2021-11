Cristiano Ronaldo a été exclu de l’équipe de Premier League de la saison alors que les joueurs d’Arsenal, de Chelsea et de West Ham ont dominé aux côtés du meilleur buteur de Liverpool, Mohamed Salah.

La saison 2021/22 de Premier League a sans doute été l’une des campagnes les plus excitantes depuis des années grâce aux performances exceptionnelles de certains joueurs jusqu’à présent.

Avec les cinq premiers séparés par six points, l’équipe de la saison comprend jusqu’à présent de gros frappeurs d’Arsenal, Chelsea, Manchester City et West Ham United avec Mohamed Salah de Liverpool inclus dans le onze de départ.

Salah fait partie de l’équipe de la saison après avoir fait un début fulgurant jusqu’à présent

Alors que l’équipe est jonchée de joueurs vedettes, il n’y a pas de place pour l’attaquant mercuriel de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Le n ° 7 a eu un temps indifférent depuis son retour à Old Trafford après avoir marqué neuf buts dans toutes les compétitions, mais seulement quatre d’entre eux en championnat.

Il a également blanchi dans les plus grands matchs du club de la saison contre Man City et Liverpool et s’est déchaîné dans les deux matchs contre Kevin De Bruyne et Curtis Jones.

Bien que Ronaldo n’ait pas atteint les sommets attendus, son club aurait été encore plus bas sans ses buts et en raison de leur mauvais début de saison, aucun joueur de United n’a été inclus dans l’équipe.

En l’absence de joueurs de United dans l’équipe, talkSPORT examine qui a fait la coupe…

Manchester United n’a pas répondu aux attentes jusqu’à présent

Après être arrivé pour une somme importante de Sheffield United, le gardien anglais Aaron Ramsdale a donné tort à de nombreux sceptiques depuis qu’il a rejoint les Gunners.

Le joueur de 23 ans a été nommé sur le banc pour ses deux premiers matchs de championnat de la saison, mais depuis lors, il a tenu Bernd Leno à l’écart avec plusieurs performances incroyables.

Contre Leicester City par exemple, il a réalisé un superbe arrêt sur un coup franc de James Maddison qui a préservé sa cage inviolée, ce qu’il a fait à quatre autres reprises en huit matches.

Sa forme pour les Gunners les a non seulement aidés à se classer cinquième du classement, à six points du leader Chelsea, mais a également conduit à une convocation en Angleterre où il pourrait recevoir sa première sélection contre Saint-Marin.

Ramsdale est le gardien de but de talkSPORT de la saison jusqu’à présent

Non seulement il a fait partie d’une défense qui n’a concédé que quatre fois jusqu’à présent, mais l’arrière droit de Chelsea, Reece James, a également constitué une menace pour l’opposition.

En huit matches de championnat, le produit de l’académie a contribué à quatre buts et trois passes décisives, ce qui en a fait le meilleur buteur du club.

Aux côtés de James se trouve son coéquipier Antonio Rudiger. L’arrière central allemand a débuté dans tous les matchs sauf un cette saison dans la ligue et bien qu’il ait potentiellement laissé le club libre l’été prochain, ses performances n’ont pas baissé et ont aidé les Blues à s’asseoir en haut de la table jusqu’à présent.

Juste derrière Chelsea dans la ligue se trouvent les champions actuels de Man City qui peuvent remercier Ruben Dias pour les avoir aidés à rester à distance de toucher. La dernière position à être attribuée dans les quatre arrières revient à son coéquipier Joao Cancelo.

Bien qu’il ait été recruté comme arrière droit, le défenseur portugais a été utilisé du côté opposé en raison de blessures, mais cela ne l’a pas du tout perturbé et, comme James, il a été une menace pour l’avenir, comme Man United l’a découvert lors du derby.

James et Rudiger ont été formidables dans la défense de Chelsea cette saison

Le duo portugais a été extrêmement constant pour Pep Guardiola jusqu’à présent

Après avoir été lié à un transfert de 100 millions de livres sterling à Manchester United tout l’été, Declan Rice pourrait être soulagé de rester à West Ham cette saison.

Le joueur de 22 ans a été sensationnel pour les hommes de David Moyes et en l’absence du capitaine régulier, Mark Noble a porté le brassard à chaque match cette saison et a aidé les Irons à se classer troisième du classement après onze matchs.

Alors que l’équipe de la saison se compose de joueurs des cinq premiers, il y a eu des performances sensationnelles d’individus plus bas dans la ligue et rien de plus que Conor Gallagher de Crystal Palace et Youri Tielemans de Leicester City.

Gallagher a illuminé Selhurst Park avec des démonstrations éblouissantes du milieu de terrain central, ce qui a aidé le club à remporter des victoires mémorables contre Man City et Tottenham Hotspur.

Pendant ce temps, Tielemans a commencé chaque match pour les Foxes et, de la même manière que Gallagher, a tiré à plein régime même si son équipe ne l’a pas été.

Rice a été en feu pour West Ham cette saison et a dirigé l’équipe vers une victoire mémorable 3-2 contre Liverpool

Gallagher a volé pour les Eagles et pourrait être un habitué à son retour à Chelsea la saison prochaine

Alors que Leicester a connu des difficultés cette saison, Tielemans n’a pas attaqué

Sans aucun doute le meilleur joueur de la saison à ce jour et sans doute le meilleur joueur du monde dans sa forme actuelle est Mohamed Salah.

Le roi égyptien de Liverpool a tout simplement été injouable cette saison après avoir marqué 11 buts en championnat en autant de matchs et produit deux efforts qui pourraient lui permettre de remporter le prix Puskas et le but de la saison.

Sans Ronaldo en tête, Michail Antonio prend la place d’avant-centre après avoir prouvé à quel point il est vital pour David Moyes.

Non seulement il est le meilleur buteur de West Ham en Premier League, mais sa capacité à tenir le ballon et à faire jouer ses coéquipiers a aidé les Irons à se classer troisième du classement et à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Le dernier joueur à compléter l’équipe de la saison à ce jour appartient au produit de l’académie d’Arsenal, Emile Smith Rowe.

Avec trois buts lors de ses trois derniers matchs, Smith Rowe a incarné la transformation que les Gunners ont subie depuis leur début de saison torride.

Sa forme lui a valu une convocation en Angleterre et il a reçu sa première sélection lors de la victoire 5-0 des Three Lions contre l’Albanie.

Mo Salah a remporté le prix du joueur du mois de Premier League en octobre ! ?? ⏪ Comment oublier ce moment de magie qu’il a produit à Watford 🇪🇬👑 pic.twitter.com/qlLleC1VJI – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 12 novembre 2021

Antonio a été formidable devant le but pour West Ham

Smith-Rowe a obtenu ses premières minutes en tant qu’international anglais senior

Compte tenu des départs des autres, il aurait été injuste de les laisser de côté et, en tant que tels, ces joueurs ont été placés sur le banc des remplaçants.

Suppléants

Edouard Mendy (gardien)

Kurt Zouma (arrière central)

Trent Alexander-Arnold (arrière droit)

Bernardo Silva (milieu de terrain)

Phil Foden (milieu offensif)

Raphinha (ailier droit)

Jarrod Bowen (ailier droit)

L’équipe de Premier League de talkSPORT de la saison jusqu’à présent

