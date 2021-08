Cristiano Ronaldo a été offert à Barcelone, selon des informations

Avant de rejoindre Manchester United, Cristiano Ronaldo a été offert par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester United, selon divers rapports et fuites. Mais le plus sensationnel, les dernières rumeurs disent qu’il a été à un moment donné offert au FC Barcelone par son agent, Jorge Mendes.

Cela aurait été un transfert choquant pour l’ex-star du Real Madrid de quitter la Juventus pour ses anciens rivaux, mais les Catalans eux-mêmes ont rapidement mis fin à l’idée.

Cela peut paraître moins choquant si l’on se souvient qu’il était tout proche de rejoindre Manchester City, le rival de son ancien club, Manchester United.

Pourtant, il aurait été très difficile de s’en sortir financièrement sans autre raison. Les Catalans ont laissé partir Lionel Messi en raison de problèmes de plafond salarial. Cette rumeur rejoint une longue liste de rumeurs sur le désespoir de Ronaldo de laisser son « nouveau défi » en Serie A derrière lui cet été.

Le rapport indique que Barcelone n’était pas intéressée, de la même manière que le PSG et le Real Madrid ont refusé l’offre de Ronaldo de les rejoindre. Cela a finalement laissé deux prétendants – United et City. Selon divers rapports, les deux ont tenté d’obtenir l’attaquant. Cependant, United a été plus décisif en offrant plus d’argent et a pu retrouver la star portugaise.

Dans quelle mesure City a poussé Ronaldo est en cours de débat, Pep Guardiola, le manager de City, a déclaré publiquement qu’il ne pensait pas que son club aurait signé Ronaldo même si United ne l’avait pas recruté.

Ce qui semble clair cependant, c’est que les deux clubs de Manchester étaient intéressés et Ronaldo a fortement envisagé les deux options avant d’opter pour une réunion.

Ronaldo finirait à « soit à Manchester United, soit à Manchester City, les deux se battent pour me signer et ça va être fermé », a-t-il déclaré dans une fuite audio.