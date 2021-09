Cristiano Ronaldo a été offert à l’Atlético de Madrid

20/09/2021

Le à 18:42 CEST

Cristiano Ronaldo est aujourd’hui le fils prodigue de Manchester. Le bijou qui est rentré chez lui après être devenu l’une des perles les plus sophistiquées au monde. Fini le temps où, à la recherche d’une nouvelle destination, Jorge Mendes offrait la star portugaise à la moitié de l’Europe et, selon ‘Carrusel Deportivo’, également à l’Atlético de Madrid. L’information offerte par le programme ‘Cadena Ser’ soulignait que la consultation du représentant portugais en restait là, dans un appel sans négociation qui servait à savoir que son incorporation était irréalisable.

L’espace ‘Carrusel Confidential’ a expliqué l’odyssée que Cristiano Ronaldo a vécue pour quitter la Juventus. Le départ du Portugais aurait été convenu entre Jorge Mendes et l’entité turinoise, qui lui aurait transféré que “si vous voulez retirer Cristiano nous sommes prêts à négocier, mais tout avant le 15 août”. Cependant, les conditions exigées par la direction sportive de la Juventus n’étaient pas réunies et le club tenait pour acquis la continuité de sa star.

C’est à cette époque que Jorge Mendes a commencé sa recherche particulière et a proposé les services de Cristiano aux meilleures équipes d’Europe. Il a appelé ses contacts à l’Atlético de Madrid pour connaître les possibilités et l’intérêt du club, mais tout se résumait à cela. A partir de là, et avec le refus de beaucoup d’autres équipes, les efforts se sont concentrés à Manchester, où United est devenu fort et a parié sur le retour de Ronaldo.