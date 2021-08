Cristiano Ronaldo a été offert à Manchester United cet été avant Man City, mais les Red Devils ont refusé de signer à nouveau l’icône de la Juventus

En colère, Manchester United devrait peut-être regarder son propre club alors qu’il réagit au transfert imminent de Cristiano Ronaldo vers ses rivaux Man City.

De nombreux partisans des Diables rouges ont exprimé leur indignation face au déménagement de leur emblématique n ° 7 chez leurs voisins bruyants, son déménagement à l’Etihad se rapprochant de plus en plus.

De nombreux fans de Man United ne pardonneraient pas à Ronaldo s’il allait à City

Les pourparlers de Man City avec la Juventus sont à un “stade avancé” avec des conditions personnelles convenues et une offre officielle attendue.

Ronaldo a même fait ses adieux à ses coéquipiers à Turin vendredi matin lors d’une brève visite à la base d’entraînement du club, alors qu’il se prépare à sceller un retour en Premier League.

Mais, comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle n’a pas été bien accueillie par les fidèles d’Old Trafford.

Ronaldo est l’un des joueurs les plus célèbres de l’histoire de United pour son brillant séjour de six ans avec le club au cours de son parcours pour devenir l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Mais de nombreux supporters disent qu’il nuira de manière irréversible à sa réputation et à son héritage avec les Diables rouges s’il rejoint leurs rivaux bleus.

Ronaldo a remporté la Ligue des champions, trois titres de Premier League, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en tant que joueur de Man United, ainsi que son premier Ballon d’Or

Des vidéos de fans brûlant des maillots Ronaldo 7 sont apparues sur les réseaux sociaux, avec l’animateur de talkSPORT Andy Goldstein – un fan dévoué de United – disant même à la station que Ronaldo serait « mort pour moi » s’il signait pour City.

Cependant, on a dit à talkSPORT que United n’était à blâmer que si l’un de leurs joueurs les plus emblématiques rejoignait leurs rivaux locaux – comme il leur a été proposé en premier.

Le journaliste Alex Crook a déclaré qu’il croyait comprendre de ses sources que l’agent Jorge Mendes avait approché les chefs de United au sujet d’un éventuel retour de Ronaldo.

Mais ils ont dit non, laissant un déménagement à City l’une des seules options dont dispose la superstar portugaise alors qu’il cherche à quitter la Juventus avant la date limite de transfert de la semaine prochaine.

Révélant la nouvelle du coup d’envoi, Crook, un initié du transfert de talkSPORT, a déclaré: “Beaucoup de fans de Manchester United ne sont pas heureux et beaucoup suggèrent que Cristiano Ronaldo ternirait son héritage à Old Trafford en rejoignant la moitié bleue de la ville.

Ronaldo aurait dit au revoir à ses coéquipiers de la Juventus vendredi

«Mais si c’est le cas, pourquoi Jorge Mendes serait-il même allé à Man City en premier lieu?

« Vraisemblablement, son client est au courant et il est impatient de faire le pas.

“Ce que je peux vous dire, c’est que Jorge Mendes a également été en contact avec Manchester United au cours des deux dernières semaines au sujet d’un éventuel retour émotionnel à Old Trafford pour Ronaldo.

“Et United a apparemment fermé la porte à celui-là.”

Ronaldo ne sera pas le premier joueur à combler le fossé entre les plus grands clubs de Manchester, loin de là en fait.

Denis Law, membre de la célèbre Holy Trinity de United avec George Best et Sir Bobby Charlton, a passé deux périodes en tant que joueur de City et a même marqué le but qui a relégué les Red Devils de l’élite lors de la saison 1973/74.

getty

Carlos Tevez fait partie de la poignée de joueurs qui ont troqué Manchester United pour Man City – Ronaldo sera-t-il le prochain ?

Le pilier de City, Brian Kidd, a également joué pour les deux clubs avant de devenir un entraîneur établi à City, après avoir récemment annoncé son départ.

Deux des plus grandes légendes de United à l’époque de Sir Alex Ferguson ont également passé du temps dans une chemise bleue, Peter Schmeichel et Andy Cole déménageant à City après avoir quitté Old Trafford.

Et qui peut oublier Carlos Tevez ? Son déménagement à l’Etihad était peut-être le plus controversé de tous, City se frottant à l’affaire avec leur célèbre panneau “Bienvenue à Manchester” dans la ville.

Peut-être s’apprêtent-ils à dépoussiérer pour annoncer l’arrivée de Ronaldo…

