Cristiano Ronaldo a fait manger des fans de Manchester United dans la paume de ses mains lors d’une superbe démonstration contre Arsenal et avec Ralf Rangnick prenant le relais, il pourrait être plus important que jamais pour le club

La victoire de Manchester United sur Arsenal était le parfait résumé de la position actuelle de l’équipe.

Jeu défensif bâclé, dépassé au milieu de terrain pendant une période inquiétante et tendance à se rendre la vie beaucoup plus difficile que nécessaire.

Ronaldo ne peut pas faire de mal à Old Trafford

Heureusement, à Cristiano Ronaldo, les supporters ont quelqu’un qui peut couvrir ces fissures alors que son doublé assure à United une victoire 3-2.

On a beaucoup parlé des performances du joueur de 36 ans jusqu’à présent ce trimestre, son impressionnant record de buts n’étant clairement pas suffisant pour certaines personnes.

Son incapacité à appuyer a été le bâton principal qui a été utilisé pour le battre et ils ont raison, ce n’est pas un joueur qui construira son jeu en fermant les défenseurs et en appuyant de l’avant.

Il est tellement plus.

Les fans d’Old Trafford vénèrent CR7

Ronaldo est un joueur qui s’occupe des moments.

Si vous cherchez quelqu’un pour faire votre travail d’âne en attaque, ce n’est probablement pas l’homme que vous choisiriez, mais si vous voulez quelqu’un qui peut renverser un jeu par lui-même, il n’y a pas mieux.

Certes, l’attaquant expérimenté a tendance à se taire dans les matchs, mais c’est simplement parce qu’il préserve son énergie et prépare son prochain run dans la surface qui peut offrir un moment gagnant.

Le premier but de Ronaldo contre Arsenal était un objectif intelligent, tandis que lorsque Fred a été renversé dans la surface, il n’y aurait jamais eu qu’un seul homme que les supporters voulaient faire cet élan à 12 mètres.

Cristiano Ronaldo a commencé sa soirée avec une finition intelligente

À partir du moment où le talisman United a fait lire son nom sur le tannoy avant le match, Ronaldo a fait manger des fans dans la paume de ses mains.

Il dirige le Stretford End comme quelqu’un dirigerait le London Philharmonic et avec cela, il manque à peine une note.

Même lorsque Ronaldo essaie quelque chose qui ne fonctionne pas – son coup de pied raté en première mi-temps vient à l’esprit – les fans applaudissent son nom et crient sa célébration emblématique « Siuuu » car ils savent que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’ils puissent le faire ça pour de vrai.

Les autres joueurs n’ont pas ce luxe, mais les autres joueurs ne sont pas Ronaldo.

Ronaldo a la capacité de transformer un match tout seul

Avec Ralf Rangnick prêt à prendre le contrôle des affaires de la première équipe après la victoire 3-2 sur les Gunners, United devrait traverser une période de transition.

Il est clair que cette équipe a besoin d’un vrai travail sur le terrain d’entraînement et sur le marché des transferts pour pouvoir rivaliser régulièrement avec Manchester City, Liverpool et Chelsea.

Mais s’ils peuvent garder Ronaldo heureux et charger les dix autres joueurs sur le terrain de prendre le relais en termes de jeu de presse, il est presque certain que le n ° 7 les récompensera avec la qualité et la quantité de buts nécessaires pour garder les fans. à travers ce qui pourrait être quelques mois difficiles.

Viva Ronaldo, vous avez certainement conquis ce sceptique.

.

Ronaldo pourrait être le sauveur de Ralf Rangnick alors qu’il cherche à faire évoluer l’équipe de United

