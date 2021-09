Cristiano Ronaldo a fait sensation pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United par Tim Sherwood

Cristiano Ronaldo a été pressenti pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer car les chances qu’il soit éliminé alors que le manager de Manchester United ont été réduites.

Solskjaer subira une pression croissante pour remettre un trophée aux Diables rouges cette saison alors qu’il approche de trois ans à la tête.

Le « coaching » de Ronaldo de ses coéquipiers a divisé les opinions

Une chance s’est déjà écoulée puisque United a perdu contre West Ham au troisième tour de la Coupe Carabao.

Le Norvégien a été soutenu sur le marché des transferts avec les signatures de Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane cet été.

Maintenant, Ladbrokes a réduit les chances que Solskjaer soit limogé d’ici Noël à seulement 5/2.

L’ancien patron de Tottenham et Aston Villa, Tim Sherwood, pense que Ronaldo pourrait être le remplaçant prêt à l’emploi de Solskajer.

La superstar du Portugal a déjà été vue en train de donner des instructions en marge du match de Ligue des champions la semaine dernière, une décision qui a divisé les opinions.

.

Solskjaer est sous pression pour gagner quelque chose à Man United cette saison

Sherwood a déclaré : « Je pense que c’est bien que Ronaldo soit sur la ligne de touche et Ole va devoir l’accepter. S’il l’amène dans son club de football, vous devez savoir ce que vous apportez. C’est un Ronaldo complètement différent de celui qui était à Old Trafford la première fois.

«Il sait à quel point on a besoin de lui et s’il a l’impression qu’il doit se tenir à côté du manager et donner des instructions, alors vous devez le laisser faire. Je ne suis pas sûr qu’il ferait ça avec Jose Mourinho, ce serait très différent avec lui toujours en charge, mais vous devriez aussi demander à Ronaldo pourquoi il pense qu’il est nécessaire de se lever et de donner des instructions sur la première place.

« Nous l’avons vu le faire sur la scène internationale, plus récemment à l’Euro, aboyer des commandes. Ce garçon sera un manager à 100%. Je parierais qu’il serait le manager de Manchester United dans 18 mois. Chaque fois que Ronaldo finira de jouer, je pense qu’il deviendra manager, ce sera un choix automatique.

Ronaldo a peut-être 36 ans, mais il a frappé le sol dès son retour à Old Trafford

«S’ils gagnent la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, l’un de ces trophées, alors Solskjaer conserve son travail, mais s’ils ne gagnent rien, je pense qu’ils ont un manager en devenir. Il pourrait amener un entraîneur expérimenté avec lui – quelqu’un comme Carlos Queiroz – car il en connaîtra beaucoup, et je peux le voir devenir manager à Man United à l’avenir.

« Il est presque entraîneur maintenant; tu l’as vu le week-end pendant l’échauffement chuchoter aux oreilles de Varane et Maguire, mais je ne pense pas que ce soit qu’il ait besoin du brassard de capitaine pour être un leader, il donne l’exemple quand même. Il l’a fait quand il était à United la première fois, c’est juste maintenant qu’il s’exprime davantage avec ça.

Ladbrokes a également fait de Ronaldo 50/1 le prochain manager de Man United.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici