Cristiano Ronaldo a fustigé ses coéquipiers « inacceptables » de Man Utd dans une diatribe à la mi-temps

Cristiano Ronaldo s’est retourné contre ses coéquipiers de Manchester United lors d’une furieuse diatribe à la mi-temps contre l’Atalanta en milieu de semaine.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer regardait le canon d’une sortie ignominieuse de la phase de groupes à la pause, l’équipe démodée de Serie A menant 2-0 et creusant ses adversaires, presque à volonté.

Frustré par ce qu’il considérait comme une performance « inacceptable », Ronaldo, selon The Sun, s’est lancé dans une tirade étonnante et a dit à ses collègues qu’ils devraient avoir « honte ».

Et une source de United a déclaré à SunSport: « Cristiano s’est adressé à toute l’équipe et leur a dit que la performance était inacceptable.

«Il a demandé s’ils n’avaient pas honte et a dit que ce n’était pas ainsi que Manchester United se comportait devant ses propres fans. Il leur a dit qu’ils devaient gagner le match et, s’ils ne le faisaient pas, ils pourraient ne pas se qualifier pour la prochaine étape de la Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo a scellé la victoire de retour de Man Utd contre l’Atalanta en milieu de semaine (Photo: .)

Les barbes de Ronaldo ont clairement eu un impact alors que United s’est lancé dans un retour fougueux en deuxième mi-temps qui a finalement abouti au retour du joueur de 36 ans à la maison, vainqueur à la 81e minute, ce qui a insufflé une nouvelle vie à la campagne européenne de son équipe.

Malgré son record de buts phénoménal depuis son retour cet été, Ronaldo n’a pas été à l’abri des critiques lui-même et a été accusé de ne pas travailler assez dur pour l’équipe.

Répondant à ces affirmations avant le choc des poids lourds de dimanche contre Liverpool, il a déclaré à Sky Sports: » Je sais quand l’équipe a besoin de mon aide défensivement. Mais mon rôle dans le club est de gagner, d’aider l’équipe à gagner et à marquer des buts – [the defensive side] fait partie de mon travail.

« Les gens qui ne veulent pas voir ça, c’est parce qu’ils ne m’aiment pas, mais pour être honnête, j’ai 36 ans, je gagne tout, alors vais-je m’inquiéter pour les gens qui disent du mal de moi ?

« Je dors bien la nuit. Je vais me coucher avec ma conscience très bonne. Continuez comme ça parce que je vais toujours fermer la bouche et gagner des choses.



