Cristiano Ronaldo à Man City au stade «avancé» avec la clôture du transfert et la Juventus a proposé à Raheem Sterling un éventuel accord d’échange

Man City est sur le point de conclure un accord pour amener l’icône de Manchester United Cristiano Ronaldo au stade Etihad.

Avec des affirmations selon lesquelles Ronaldo a demandé à être vendu par la Juventus cet été, des rapports en Espagne affirment que City est en « pourparlers avancés » sur un superbe coup pour la superstar portugaise.

La course est lancée pour faire signer Ronaldo pour City

Selon AS, seul un accord sur les frais de transfert fait obstacle à la conclusion de l’accord, le point de vente espagnol affirmant que la Juventus veut “au moins 25 millions d’euros” ou Gabriel Jesus dans le cadre d’un accord d’échange.

La Juve veut que l’attaquant brésilien Jesus remplace Ronaldo dans son attaque, et les rapports affirment que City n’est pas disposé à payer des frais aussi élevés pour le joueur de 36 ans.

Mais Pep Guardiola n’est pas non plus prêt à laisser Jesus partir cet été après son brillant début de saison dans une nouvelle position plus large.

Au lieu de cela, AS affirme que City a proposé Raheem Sterling à la Juventus, les négociations devant se poursuivre jusqu’aux derniers jours de la fenêtre de transfert d’été.

Les stars de Man City, Raheem Sterling et Gabriel Jesus, sont mentionnées dans le cadre de l’accord pour amener Cristiano Ronaldo à l’Etihad

L’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, aurait discuté du contrat du joueur avec les champions de Premier League, et des conditions personnelles ont maintenant été convenues.

City aurait préparé un contrat de deux ans jusqu’en 2023, avec un salaire compris entre 15 et 20 millions d’euros net – une réduction considérable par rapport à son salaire actuel de 31 millions d’euros à Turin.

Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord avec la Juventus sur le prix.

Faire atterrir l’un des plus grands footballeurs de tous les temps à Ronaldo serait un énorme coup pour City, qui a dû faire face à la déception de rater Harry Kane cet été.

Le déménagement de CR7 à l’Etihad déclencherait une réaction furieuse de la part des fans de Manchester United, car le Portugais a acquis un statut légendaire au cours de ses six années à Old Trafford.

De nombreux fans de Man United ne pardonneraient pas à Ronaldo s’il allait à City

Il semble que cela étonnerait également quelques-uns de ses anciens coéquipiers des Red Devils.

La légende de United et buteur record Wayne Rooney a déclaré qu’il “ne pouvait pas voir” le transfert se produire, bien qu’il admette que tout peut arriver dans le football, et cela a déjà été fait.

“C’est intéressant mais je ne peux pas le voir”, a déclaré Rooney dans une interview avec talkSPORT.

“Je pense que Cristiano a un très bon héritage à Manchester United et je sais à quel point il est fier en tant que joueur et personne. Je ne peux pas le voir, mais c’est du football donc on ne sait jamais.

« Il y en a eu quelques-uns qui l’ont fait mais personne au niveau de Cristiano.

Rooney et Ronaldo ont connu un énorme succès ensemble à United

«Évidemment, Peter Schmeichel et Andy Cole, mais je ne peux pas vraiment voir cela comme une option pour lui.

« Financièrement, bien sûr, il n’a pas besoin de le faire. Je pense qu’il est plus probable que ce soit le PSG auquel il aille.”

Mais, juste au cas où l’accord se produirait, assurez-vous que votre journal est libre le week-end du 6 novembre – lorsque City affrontera United à Old Trafford.

