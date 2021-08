Cristiano Ronaldo à Man United a laissé Roy Keane sans aucun doute qu’il serait l’un des plus grands joueurs dès qu’il aurait terminé son transfert avec Man City maintenant intéressé

Dès le moment où Cristiano Ronaldo a franchi la porte d’Old Trafford, Roy Keane savait que le club avait signé un batteur mondial.

Manchester United avait agi rapidement pour récupérer le joueur recherché de 18 ans en 2003 et avait payé 12,24 millions de livres sterling au Sporting Lisbon, après l’avoir vu donner à John O’Shea la course dans un match amical de pré-saison.

Keane et Ronaldo ont joué ensemble à Manchester United et le capitaine lui a immédiatement prédit de grandes choses

Il y a fait sa marque et reste une légende pour ceux de la moitié rouge de la ville.

Écrivant dans son autobiographie, The Second Half, Keane a déclaré: «J’ai tout de suite aimé le garçon. Il avait une belle présence en lui, et une bonne attitude.

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il avait eu la possibilité de rester à Lisbonne encore un an, en prêt, mais il a dit non ; il était tout de suite venu à Manchester. J’ai pensé que c’était une bonne et courageuse décision – parce qu’il n’avait que dix-sept ans.

« Après les premiers jours, à le regarder s’entraîner, ma réaction a été : ‘Ce garçon va être l’un des plus grands joueurs du monde.’ Je ne l’ai pas dit publiquement, car je me méfierais toujours de construire un joueur trop tôt – ou de le renverser.

Ronaldo est devenu une star pour le club et le pays, marquant plus de 700 buts en carrière

Ronaldo a passé six saisons illustres à Old Trafford

« Il ressemblait à un joueur. Vous devez regarder la partie, et il l’a fait. [Zinedine] Zidane ressemblait à un joueur – et Ronaldo ressemblait à un joueur. La forme, le langage corporel – ils étaient là. Un peu d’arrogance aussi. Mais il était gentil avec lui ; il était très sympathique. On oublie qu’il a été très fortement critiqué lors de son entrée en scène. Il descendait trop vite lorsqu’il a été plaqué, son produit final n’était pas assez bon. Mais – encore une fois – il n’avait que dix-sept ans, un gamin. Je jouais au football junior pour Rockmount, à Cork, à cet âge.

« Il était incroyable. Il a immédiatement été l’un des joueurs les plus travaillants de United. La plupart des joueurs que je connaissais travaillaient dur, mais Ronaldo avait le talent en plus du rythme de travail.

« Il était beau et il le savait. Il était vaniteux en ce sens – devant le miroir. C’était un grand garçon, une grande unité. Je penserais, ‘Bien sur yeh.’ En regardant certains des autres gars devant le miroir, je me disais : « Ouais putain de pépite ».

«Mais Ronaldo avait une innocence envers lui et une gentillesse. Je ne pense pas qu’il se soit jamais relâché, ou qu’il s’inquiétait plus du miroir que de son jeu. J’ai toujours pensé que le football était son amour.

Il s’est fait un nom à Old Trafford avant un transfert de 80 millions de livres sterling au Real Madrid après avoir remporté le Ballon d’Or

Il a poursuivi ses exploits en marquant des buts à la Juventus, qui l’a payé 100 millions de livres sterling mais serait à la recherche d’un nouveau défi.

Guardiola était désespéré de faire atterrir Harry Kane et pourrait opter pour Ronaldo à la place

Comme le savent tous ceux qui regardent la télé, Keane est un homme difficile à impressionner, mais la façon dont Ronaldo s’acquitte de son travail a laissé une impression sur le maître d’œuvre Keane qui poussait toujours ses coéquipiers à faire mieux.

Ronaldo, aujourd’hui âgé de 36 ans, a remporté la FA Cup aux côtés de Keane en 2004 et l’attaquant est resté au club pendant encore cinq ans où il a remporté trois titres de Premier League, le Ballon d’Or et la Ligue des champions avant un transfert de 80 millions de livres sterling au Real Madrid.

Il a également marqué 118 buts en 292 matchs et c’est la raison pour laquelle les fans de United et City sont divisés sur la rumeur le liant à un transfert choc du club actuel de la Juventus à l’Etihad.

“J’aurais le cœur brisé”, a déclaré Andy Goldstein, grand fan de Man United, talkSPORT Drive. « S’il allait à Man City, je pense qu’il serait mort pour moi.

« Autant je l’ai adoré et aimé pour ce qu’il a fait pour mon club, tout cela ne compterait pour rien. Son histoire à United, dans mon esprit, serait effacée. »

Un fan de City, Kevin, est allé plus loin dans la même émission en disant à Andy qu’il ne regarderait plus son club bien-aimé pendant que Ronaldo porte du bleu.

« Je préfère être relégué que de le faire jouer pour nous. »

Depuis qu’il a quitté United, Ronaldo s’est imposé comme l’un des plus grands du jeu, avec quatre autres succès au Ballons d’Or et en Ligue des champions à ajouter à ceux remportés à Manchester.

Mais il aura toujours ce lien avec le rouge.