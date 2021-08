Cristiano Ronaldo à Man United : c’est parti ! – Man United News et nouvelles sur les transferts

Cristiano Ronaldo revient à Manchester United.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a publié son célèbre « Here we go » sur sa chaîne Twitch cet après-midi cet après-midi.

Cristiano Ronaldo à Manchester United : C’EST PARTI ! Accord conclu entre la Juventus et Man United pour un déménagement permanent. Cristiano a accepté la proposition de contrat de Manchester United et il revient. #MUFC #Ronaldo Médicale prévue prochainement.

Ronaldo semblait prêt à rejoindre ses voisins Manchester City de la Juventus aujourd’hui, mais un geste de dernière minute de United a arraché leur ancienne idole et le plus grand footballeur du monde sous le nez de leurs voisins.

CR7 aurait rejoint United pour un contrat de 2 ans d’une valeur de 480 000 £ par semaine, sous réserve d’un examen médical effectué à Lisbonne cet après-midi.

United a confirmé que l’accord avait été conclu en déclarant :

« Manchester United est ravi de confirmer que le club a conclu un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d’un accord sur les conditions personnelles, le visa et les soins médicaux.

“Cristiano, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, a jusqu’à présent remporté plus de 30 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont cinq titres de l’UEFA Champions League, quatre Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, sept titres de champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, et le Championnat d’Europe pour son Portugal natal.

« Lors de son premier passage à Manchester United, il a marqué 118 buts en 292 matchs.

Tout le monde au club a hâte d’accueillir Cristiano à nouveau à Manchester.’

L’accord conclu avec la Juventus est estimé à environ 15 millions d’euros plus 8 millions d’euros de suppléments, selon David Ornstein de ..

On pense que Bruno Fernandes et d’autres joueurs ont fait pression sur le club pour conclure l’accord et sur Ronaldo pour qu’il fasse pression pour un retour à Old Trafford.

