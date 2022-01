Cristiano Ronaldo a marqué son seul tour du chapeau en Premier League il y a 14 ans lors d’une présentation dominante sur Newcastle aux côtés de Carlos Tevez et Wayne Rooney pour montrer à quel point Manchester United est tombé

Le football peut changer beaucoup de choses en 14 ans – il suffit de demander à Cristiano Ronaldo.

Le 12 janvier 2008, la superstar portugaise a réussi un triplé pour Manchester United contre Newcastle en route vers un troisième titre consécutif en Premier League – et son propre premier Ballon d’Or.

Le premier tour du chapeau de Ronaldo pour Man United a eu lieu contre Newcastle en 2008 – et cela reste son seul

Il était incontestablement le meilleur joueur du monde à l’époque

Man United, quant à lui, était en route vers le succès final de la Ligue des champions 2008

Les Red Devils, dirigés par leur légendaire manager Sir Alex Ferguson, étaient les rois incontestés d’Angleterre et le plus grand club du monde.

Son tour du chapeau était une chose de beauté et qui l’a propulsé au rang de célébrité mondiale avant son départ pour le Real Madrid dans un transfert record de 80 millions de livres sterling un an plus tard.

L’attaquant a cassé l’impasse avec un somptueux coup franc bas sous le mur de Newcastle et dans le filet à la joie d’un Stretford End en liesse.

Il a obtenu son deuxième de la soirée après celui de Carlos Tevez, terminant une attaque offensive de United pour porter le score à 3-0.

Ronaldo a souvent sauvé United des ennuis cette saison, mais il est souvent critiqué malgré tout

Son moment de ballon de match était son but le moins spécial, mais peut-être celui qui préfigurait son passage d’un ailier délicat à un buteur hors pair.

Il a gardé son sang-froid pour contrôler le ballon devant une surface bondée et simuler le tir avant de trouver le filet avec son éventuel faible effort, un 22e de la saison toutes compétitions confondues.

Ce fut un moment glorieux pour le joueur de 22 ans d’alors qui a depuis lors collecté des ballons de match dans les scores.

Mais quatorze ans et quatre autres Ballon d’Or plus tard, Ronaldo se retrouve au sommet d’un navire en perdition.

Sir Alex a pris sa retraite, le club n’a remporté que trois trophées majeurs depuis son départ et Ronaldo est revenu dans un club en plein désarroi.

Les choses n’ont plus été les mêmes à Old Trafford depuis le départ de Sir Alex

Il a passé neuf ans à l’extérieur, six avec le Real et trois avec la Juventus, et l’incroyable succès de ses jours à Old Trafford ne sont plus qu’un souvenir.

Il y a lieu de dire que les choses sont aussi mauvaises qu’elles ne l’ont jamais été en ce moment.

Depuis que Ferguson a pris sa retraite, trois managers à la réputation brillante se sont succédé, tandis qu’une légende du club a également affronté la hache.

David Moyes est parti en seulement six mois, Louis van Gaal a reçu ses ordres de marche en deux saisons, avant que Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer ne soient tous deux relevés de leurs fonctions.

La sellette d’Old Trafford est apparemment une recette pour un désastre et Ralf Rangnick le découvre déjà à ses dépens.

Le couple partageait une relation spéciale – et le fait toujours maintenant

Ses joueurs ne semblent pas adhérer à sa philosophie, tandis que Ronaldo, Bruno Fernandes et Marcus Rashford – aussi talentueux soient-ils – ont été critiqués au cours de son bref mandat.

Certains experts pensent même que Ronaldo est le problème.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Perry Groves, a déclaré que United devrait abandonner la superstar portugaise s’il était un nouveau manager à rejoindre cet été.

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la première chose qu’il ferait s’il obtenait le poste, Groves a répondu : « Je ferais en sorte que Cristiano Ronaldo ne soit pas là.

Le temps de Woodward à Man United a été pour le moins mouvementé

«Je le ferais sortir parce qu’il va être plus gros que tous les managers qui entrent.

« Dire [Mauricio] Pochettino arrive, il va être plus grand que lui et vous ne pouvez pas avoir un joueur plus grand que le manager.

« Ronaldo vous marquera toujours des buts, mais si vous voulez progresser et avoir le jeu moderne, pressant, énergique, ce n’est pas Ronaldo. »

Ronaldo a 37 ans en un mois et un retour de 14 buts en 23 apparitions montre sûrement qu’il est naïf de suggérer qu’il est à l’origine des problèmes de United.

Peut-être que le départ du vice-président exécutif Ed Woodward en février pourrait marquer le début d’une nouvelle ère de succès.

Man United XI contre Newcastle : 14 janvier 2008

Van der Sar

O’Shea

Ferdinand

Vidic

Evra (Simpson 67)

Ronaldo

Carrick

Anderson (Fletcher 72)

Giggs (Nani 72)

Rooney

Tévez

