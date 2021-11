Cristiano Ronaldo a quitté la formation de départ de Manchester United pour le match de Premier League à Chelsea alors que Marcus Rashford commence et Jadon Sancho conserve sa place

Cristiano Ronaldo a commencé le onze de départ de Manchester United pour son voyage contre le leader de la Premier League Chelsea sur le banc.

Le patron par intérim Michael Carrick a choisi de quitter la star portugaise, qui a débuté huit des neuf matches de championnat depuis son retour à Man United, à Stamford Bridge.

C’est une décision courageuse de mettre Ronaldo sur le banc, qui a marqué 10 buts en 15 matches pour Man United cette saison

Le match devrait être le dernier match de Carrick en charge avant que Ralf Rangnick ne prenne les rênes jusqu’à la fin de la saison.

Et l’équipe de Carrick pourrait bien avoir un changement de formation par rapport à ce à quoi les fans des Red Devils sont habitués avec Marcus Rashford et Jadon Sancho les seuls attaquants reconnus dans le onze de départ.

Carrick a déclaré: «Quelques ajustements et changements pour rafraîchir les choses. Cristiano Ronaldo est votre nom hors du commun [to be on the bench]. J’ai eu une bonne conversation avec Cristiano et il était super.

Le milieu de terrain est composé de Bruno Fernandes, Scott McTominay, Nemanja Matic et Fred, tandis qu’Alex Telles, Victor Lindelof, Eric Bailly et Aaron Wan-Bissaka sont en défense.

Carrick peut-il maintenir son taux de victoire de 100% en tant que patron de Man United?

Quant à Chelsea, Thomas Tuchel a apporté trois changements par rapport à sa raclée de la Juventus en Ligue des champions.

Marcos Alonso remplace Ben Chilwell, blessé, tandis que Ruben Loftus-Cheek remplace N’Golo Kante, également blessé.

Timo Werner revient également dans le onze de départ, remplaçant Christian Pulisic en attaque.

Ci-dessous, vous pouvez voir comment les deux côtés s’alignent.

Chelsea : Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Ziyech, Hudson-Odoi, Werner

Abonnés : Arrizabalaga, Christensen, Lukaku, Pulisic, Saul, Barkley, Mount, Azpilicueta, Havertz

Manchester United : De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Alex Telles, Fred, Matic, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Sancho

Abonnés : Jones, Ronaldo, Mata, Martial, Greenwood, Lingard, Dalot, Henderson, Van de Beek

