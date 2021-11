« Cristiano Ronaldo a ruiné tout le travail de Solskjaer à Manchester United »

22/11/2021 à 18:23 CET

Les Manchester United traverse l’un de ses pires moments ces dernières années, l’équipe qui, jusqu’à ce dimanche, dirigeait Ole Gunnar Solskjaer, a connu un début de saison plein de doutes concernant son jeu, après avoir joué dans un très bon marché des transferts qui s’est clôturé avec l’incorporation de Cristiano Ronaldo, quelque chose qui selon l’ex de Arsenal, Paul Merson ce n’était pas une bonne décision.

Dans une déclaration à Sky Sports, l’Anglais a assuré que Solskjaer avait un plan bien défini avant l’arrivée des Portugais: « Il était clair qu’ils avaient un plan pour l’équipe, depuis la fin de la saison dernière, quand ils étaient deuxièmes. En été, ils ont obtenu Sancho et tout était clair, Sancho à un groupe, Rashford à l’autre et en avant Cavani, avec Bois vert en ajoutant aussi « .

L’arrivée de Ronaldo a ruiné tout le travail

Malgré un plan basé sur leurs jeunes stars, les Diables Rouges n’en ont pas eu assez et sont allés chercher leur fils prodigue, ce que Merson ne comprend pas : « Le dernier jour, ils ont signé Ronaldo et cela a ruiné tout le travail. Avec lui, ils ne se sont pas améliorés. United veut être une équipe de contre-attaque et avec Cristiano, vous ne pouvez pas. Bruno Fernandes, le meilleur de l’équipe, touche à peine le ballon maintenant. TTout cela a fait échouer Solskjaer. »

D’un autre côté, Merson assure qu’il a un respect total pour Cristiano Ronaldo: « C’est l’un des meilleurs au monde. Mais c’est le talon d’Achille de son équipe. Si United veut gagner, il doit jouer en équipe, ils n’ont besoin de personne avec 20 buts. »

Ainsi, Paul Merson a exonéré Solskjaer de l’échec de Manchester United et a chargé la responsabilité de Cristiano Ronaldo, qu’il accuse d’être la cause du mauvais jeu des Anglais.