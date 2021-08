Cristiano Ronaldo, à un match d’égaler Ramos

30/08/2021 à 08h00 CEST

L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo n’est qu’à une casquette avec le Portugal d’égaler Sergio Ramos (180) en tant que cinquième joueur avec le plus d’appels pour son équipe nationale.. Il a été le meilleur buteur du dernier Championnat d’Europe avec cinq buts, le même que Patrik Shick, et est l’un des joueurs les plus historiques de l’équipe portugaise.

Les Portugais, qui affronte sa dernière année de contrat à Turin et son avenir est inconnu, est l’un des meilleurs joueurs de la dernière décennie et l’un des plus importants de l’histoire du football européen et mondial. Il a marqué un total de 109 buts en tant qu’international, le plus dans l’histoire du football en équipe nationale, le même record qu’Ali Daei avec l’Iran.

L’ancienne équipe du Real Madrid a remporté l’Eurocup avec son équipe nationale en 2016, battant le favori français en finale et décrochant son premier titre international., gonflant ainsi un record enviable : cinq Ligue des Champions, quatre Coupes du Monde des Clubs, trois Premier League, trois Super Coupes d’Europe, deux Ligues, deux Coupes du Roi et un total de cinq Ballons d’Or.

Histoire du football européen

Cristiano Ronaldo fait partie du top 10 des joueurs qui ont disputé le plus de matchs au cours de sa carrière sportive avec un total de 1 110 matchs joués, quelque chose qui l’amène à la neuvième position derrière Peter Shilton (1 392), Rogério Ceni (1 276), Roberto Carlos (1 196), Fábio (1 161), Xavi (1 136), Gianluigi Buffon (1 131), Ray Clemence (1 118) et Javier Zanetti (1 114).

Le Portugais figure également dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps : il ajoute un total de 783 entre ses étapes au Sporting, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, ce qui l’amène à la deuxième place derrière Josef Bican (805).