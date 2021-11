Cristiano Ronaldo a riposté aux affirmations d’un journaliste français qui a déclaré que l’objectif principal de la star de Manchester United était de terminer sa carrière avec plus de victoires au Ballon d’Or que Lionel Messi.

Messi a remporté son septième prix lundi soir en propulsant Ronaldo, Robert Lewandowski et Jorginho au premier prix.

Ronaldo n’a pas assisté à la cérémonie du Ballon d’Or en France

Ronaldo a terminé sixième, une place devant l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah, mais a remporté le Ballon d’Or cinq fois au cours de son illustre carrière.

Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football – organisateur du Ballon d’Or – a déclaré ce week-end que le joueur de 36 ans lui avait dit que sa « seule ambition » était de remporter le prix plus de fois que son rival de carrière.

Ronaldo n’a pas assisté à l’événement de lundi au Théâtre du Châtelet dans la capitale française mais a répondu à Ferre.

« Le résultat d’aujourd’hui explique les propos de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu’il a déclaré que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de Ballons d’Or que Lionel Messi », indique un communiqué du joueur.

Messi a remporté son septième Ballon d’Or et compte désormais deux d’avance sur Ronaldo

« Pascal Ferré a menti et a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d’une récompense aussi prestigieuse mente de la sorte et manque de respect à quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Il a encore menti aujourd’hui pour justifier mon absence à la cérémonie en raison d’une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister.

«Je félicite toujours celui qui gagne, en tandem avec l’esprit sportif et le fair-play qui ont soutenu ma carrière depuis le début et je le fais parce que je ne suis jamais contre personne. Je gagne toujours pour moi et pour les clubs que je représente. Je gagne pour moi et pour ceux qui m’aiment. Je ne gagne contre personne.

Ronaldo a remporté cinq fois le Ballon d’Or

Ronaldo a ajouté : « Ma plus grande ambition dans ma carrière est de remporter des trophées au niveau des clubs et au niveau international, pour les clubs pour lesquels je joue et mon équipe nationale.

« Ma plus grande ambition dans ma carrière est de donner le bon exemple à tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. Ma plus grande ambition dans ma carrière est d’avoir mon nom écrit en or dans l’histoire du football mondial.

« Je terminerai en disant que je me concentre déjà sur le prochain match de Manchester United et tout ce que nous pouvons encore accomplir cette saison aux côtés de mes coéquipiers et de nos fans. Pour le reste, le reste n’est que ça… »

