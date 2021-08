Cristiano Ronaldo adresse un message sincère à la Juventus après son déménagement ⋆ 10z viral

Cristiano Ronaldo quitte la Juventus et retourne à Old Trafford !

Si vous pensiez que l’intersaison de la NBA a été sauvage, alors vous n’avez clairement pas prêté attention à toute la folie qui s’est produite dans le monde du football cet été.

Après que Lionel Messi ait accepté un accord pour rejoindre une équipe empilée du PSG, Cristiano Ronaldo a emboîté le pas avec un autre mouvement révolutionnaire sur Internet.

Vendredi, il a été annoncé que Ronaldo retournait là où tout a commencé, Manchester United.

OFFICIEL: CRISTIANO RONALDO EST DE RETOUR À MAN UTD pic.twitter.com/Z7dM3UMDie – But (@goal) 27 août 2021

Manchester United a devancé son rival acharné, Manchester City, dans sa poursuite de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo est-il réellement proche d’un accord avec Machester City ?https://t.co/DmdNzPkrBJ – SideAction (@SideActionHQ) 26 août 2021

Peu de temps après l’annonce de l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United, il a partagé un message sincère à la Juventus et à tous ses fans.

“Aujourd’hui, je pars d’un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands d’Europe”, a écrit Ronaldo. « J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours. Les « tiffosi bianconeri » m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition. En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit une très belle histoire ensemble.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo a montré très peu de signes de ralentissement et reste l’un des (sinon le meilleur) buteur de toute l’Europe.

Au cours de ses trois années à la Juventus, Ronaldo a marqué 81 buts en 98 apparitions. Il laissera un héritage avec le club, mais rien comparé à ce que sera sa légende avec Manchester United s’il peut ramener des trophées à Old Trafford.

Une chose est sûre, Man U vient d’envoyer une onde de choc à toute la Premier League avec l’acquisition de Cristiano Ronaldo.

