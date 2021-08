Cristiano Ronaldo aimait tellement Manchester United qu’il a retardé le transfert de rêve du Real Madrid

in

Cristiano Ronaldo pourrait être sur le chemin du retour à Manchester – mais pas à l’endroit qu’il appelait autrefois chez lui.

Des rapports renversants affirment que la légende de Manchester United veut franchir le pas et rejoindre Man City cet été.

.

Ronaldo a moins d’une semaine pour trouver un nouveau club s’il veut partir

Le joueur de 36 ans est l’un des joueurs les plus aimés de l’histoire des Diables Rouges après une carrière de six ans qui l’a vu devenir le meilleur joueur du monde.

Cependant, cet été pourrait changer tout cela.

L’icône du Portugal serait mécontente de la Juventus et son agent Jorge Mendes aurait proposé Ronaldo à City.

La destination préférée de Ronaldo sera une énorme surprise pour beaucoup, notamment l’ancien président du Real Madrid, Roman Calderon.

.

Ronaldo était à Man United pendant six ans et est devenu un batteur mondial au cours de ses trois dernières saisons

S’exprimant lors du petit-déjeuner talkSPORT de jeudi, l’ancien chef de Bernabeu a révélé toute l’étendue de l’amour de Ronaldo pour Old Trafford.

L’attaquant emblématique a même poussé son rêve à Madrid de 2008 à 2009 parce qu’il était tellement content à United.

“À Manchester United, il était heureux”, a déclaré Calderon à talkSPORT.

“Quand je l’ai signé, il est venu un an plus tard parce qu’il était vraiment content du club, des fans et de tout le monde là-bas.”

.

Guardiola était désespéré de débarquer Kane et pourrait opter pour Ronaldo à la place

Malgré son âge, les chiffres de Ronaldo sont toujours remarquables, mais son déménagement en Italie n’a pas abouti à un grand succès.

La vieille dame a été éliminée de la Ligue des champions au début des trois campagnes avec Ronaldo et n’a pas réussi à monter un défi pour le titre en Serie A l’année dernière – manquant une dixième couronne consécutive alors que ses rivaux de l’Inter Milan étaient champions.

Même dans son état incroyable, Ronaldo sait que le temps presse pour plus de gloire, et City offrirait de très bonnes chances de succès.

Mais Calderon pense que Ronaldo n’aurait jamais dû quitter le Bernabeu en 2018.

. – .

Ronaldo a remporté quatre titres de Champions League avec Madrid

“Je lui ai dit que c’était une erreur de quitter le Real Madrid”, a-t-il ajouté.

“Pendant neuf ans, il obtenait toutes les récompenses personnelles et collectives, maintenant le temps à la Juventus n’a pas été le meilleur choix pour lui.

“Il n’est pas content, il aimerait un autre défi.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.