Les résultats du Ballon d’Or 2021 ont eu beaucoup de retombées et comme tout le monde, Cristiano Ronaldo a révélé son opinion.

Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’Or dans la nuit, battant Ronaldo et Robert Lewandowski.

Messi a remporté le prix mais beaucoup pensent que Lewandowski l’a mérité

Cependant, beaucoup pensent que Lewandowski méritait plus le prix cette année que Messi en raison du nombre de buts qu’il a marqués pour le Bayern Munich.

Et un fan de Ronaldo, 36 ans, n’est pas seulement indigné par le fait que Messi ait gagné, mais ne pouvait pas non plus croire que l’homme de Manchester United avait terminé aussi bas que sixième.

La longue publication Instagram a commencé par une liste des réalisations de Ronaldo en 2021.

La légende, écrite en portugais, se traduit : « 43 buts dans l’année, six buts en cinq matchs dans cette Ligue des champions, tous décisifs et un gars qui, quel que soit son âge, continue de faire des miracles et est le gars qui impressionne le plus le monde. souvent.

Cristiano Ronaldo en 2021

Aurait-il dû terminer plus haut que sixième?

Coupe d’Italie

Suppercoppa Italiana

Co-meilleur buteur de l’Euro 20

Meilleur buteur et passeur de l’histoire du Championnat d’Europe

Meilleur buteur de Serie A

Meilleur buteur de Manchester United 2021/22

Meilleur buteur de l’histoire du football mondial

Meilleur buteur de buts officiels de l’histoire du football

.

Ronaldo n’a pas assisté à la cérémonie du Ballon d’Or en France

«Ils ont quand même mis le gars en sixième place… Pensez-vous vraiment que cinq gars ont fait plus que lui dans l’année? Jamais.

«Il pourrait se battre pour ce prix calmement et le combat serait bon avec Lewandowski, qui en chiffres individuels était incroyable et le Bayern a connu une meilleure saison que la Juventus et a connu une saison plus calme que United. Mais au niveau de la sélection nationale par exemple, Cristiano était bien meilleur.

« Et à qui revient le prix ? Pour Messi, qui n’a remporté que la Copa del Rey avec Barcelone, il n’a plus marqué de but contre le Real Madrid depuis le départ de Cristiano [in 2018], disparu dans les grands matchs de la saison.

« Il a remporté la Copa America qui devait avoir lieu tous les quatre ans et ils le font maintenant pratiquement tous les ans. Il n’a marqué ni en finale ni en demi-finale. Et il a connu une saison faible avec le Paris Saint-Germain individuellement.

.

Messi n’a inscrit qu’un but en sept matches de Ligue 1 cette saison

« Pour que Cristiano remporte ce prix, il doit être indiscutable à 300%. Inutile de marquer le plus beau coup de vélo de l’année, d’être champion de tout par club, meilleur buteur de tout et de réussir un triplé en Coupe du monde, ils offrent quand même un moyen de remporter son prix.

« Avec Messi, c’est l’inverse. Il peut faire une saison discrète, bien en dessous, ils trouveront toujours un moyen de le favoriser et de lui donner le prix.

« Vol. Saleté. Honte. Tout simplement regrettable.

« Qui a vu, a vu. Quiconque est assez intelligent sait qui sont les vrais méritants.

instagram @cr7.the_legendary

Ronaldo a subtilement pesé sur les nombreux débats sur les résultats du Ballon d’Or 2021

« Recevoir des récompenses sans les mériter est un faux bonheur, sans fierté.

« Indépendamment de ces récompenses, la CR7 sera toujours la meilleure de l’histoire !

Ce n’est pas un choc que la personne qui gère une page Instagram appelée ‘cr7.the_legendary’ soit catégorique que Ronaldo aurait dû faire mieux, cependant, l’homme lui-même est d’accord avec le message l’ayant aimé.

Ronaldo a également commenté « factos », qui se traduit par « faits » avec les pouces levés et les yeux emoji.

Cela pourrait être gênant si Man United affrontait le PSG en Ligue des champions la saison prochaine…

PARI SPÉCIAL – Obtenez que Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota marquent tous à 7/1