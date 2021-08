Cristiano Ronaldo aime le “père” Sir Alex Ferguson qui aurait joué un grand rôle dans la légende de Manchester United en choisissant un retour possible à Old Trafford plutôt qu’à Man City

Les fans de Manchester United ont été stressés pendant quelques jours avec des informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre son rival Man City.

Maintenant, cependant, un retour sensationnel à Old Trafford est sur les cartes, et les supporters peuvent avoir Sir Alex Ferguson à remercier.

getty

Cristiano Ronaldo a déclaré dans le passé qu’il considérait Sir Alex Ferguson comme une “figure paternelle”

Vendredi matin, il a été rapporté que Ronaldo avait convenu de conditions personnelles avec la ville de Pep Guardiola avant un éventuel transfert de la Juventus.

Les choses se sont vite compliquées, car Ole Gunnar Solskjaer a ouvert la porte à un retour de United.

“Il sait ce que nous ressentons pour lui et s’il devait un jour quitter la Juventus, il sait que nous sommes là”, a déclaré son ancien coéquipier et actuel patron de United.

Vendredi après-midi, talkSPORT a révélé que United – qui avait refusé plus tôt cet été la possibilité de signer Ronaldo – était désormais intéressé, City avait retiré son intérêt et des pourparlers sur un retour à Old Trafford étaient en cours pour l’icône de l’ancien n ° 7.

Mais les fans peuvent avoir une légende du club encore plus grande à remercier pour le changement d’avis.

.

Sir Alex Ferguson a amené Cristiano Ronaldo à Manchester United en 2003… et le reste appartient à l’histoire

Les rapports affirment que Ferguson a parlé à Ronaldo vendredi matin après avoir appris un éventuel déménagement à City, afin de le convaincre de choisir la moitié rouge de Manchester plutôt que la bleue.

Le légendaire patron de United, Fergie, a signé Ronaldo à l’adolescence du Sporting Lisbonne en 2003, et a contribué à le transformer en l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Ronaldo, 36 ans, a remporté trois titres de Premier League à United, ainsi qu’une couronne de Ligue des champions et son premier des cinq Ballon d’Or.

getty

Ronaldo et Ferguson ont connu un grand succès ensemble et Old Trafford et il est affirmé que le manager emblématique a joué un grand rôle pour convaincre la superstar de revenir

À l’époque où Ronaldo a quitté United pour le Real Madrid pour 80 millions de livres sterling en 2009, il a commenté sa relation avec l’Écossais en déclarant : « Il a été mon père dans le sport, l’un des facteurs les plus importants et les plus influents de ma carrière.

« Je dois le remercier pour tout ce qu’il m’a appris. Il a été fondamental. J’aurai toujours une grande affection pour lui et il occupera une place particulière dans mon cœur.

Les deux ont partagé plusieurs moments réconfortants depuis que Ronaldo a quitté la Premier League.

Un moment marquant en particulier a été leur étreinte après la victoire du Portugal à l’Euro 2016, alors que Ferguson attendait le long du parcours des joueurs pour récupérer le trophée afin de féliciter son ancienne star.

La foire a également été réunie après la victoire finale du Real Madrid en Ligue des champions contre la Juventus en 2017, alors que Ferguson a posé avec Ronaldo et son prix d’homme du match dans un autre moment de fierté parentale.

getty

Ferguson a fait le voyage à Cardiff pour voir Ronaldo remporter un autre titre de Ligue des champions lors de la finale 2017 contre la Juventus

Alors que Solskjaer a déclaré que United était dans la course, Guardiola a admis que les chances de City de faire atterrir Ronaldo étaient minces – laissant entendre que leur course était déjà terminée.

“Cristiano est un joueur de la Juventus, je ne peux rien ajouter d’autre”, a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse vendredi.

“Dans ces trois ou quatre jours jusqu’à la fermeture du mercato, tout peut arriver mais, à mon avis, il y a peu de joueurs – Cristiano Ronaldo inclus, Messi en est un autre – ils décident où ils vont jouer.

“Pour le moment, mon sentiment est que je suis plus que ravi de l’équipe que nous avons et nous resterons les mêmes.

«Cristiano décidera où il veut jouer, pas Man City ou moi-même. En ce moment, cela semble loin, très loin.

Guardiola semblait prêt à signer Ronaldo avant l’intervention de Ferguson

Plus tôt dans la saga, le manager de la Juventus, Max Allegri, a confirmé le départ de Ronaldo après trois saisons, deux titres de Serie A et 101 buts en 134 apparitions.

“Hier, Cristiano m’a dit qu’il n’avait plus l’intention de jouer pour la Juventus”, a déclaré le patron de la Juve vendredi midi.

“Pour cette raison, il ne sera pas appelé pour le match de demain [against Empoli]. “

.

Ronaldo était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat en Italie

Allegri a ajouté: «Cristiano doit être remercié pour ce qu’il a fait, également comme exemple parmi les jeunes. Mais comme je l’ai dit, nous devons continuer.

« Les choses changent, c’est une loi de la vie. La Juventus reste, ce qui est le plus important. Cristiano a apporté sa contribution, il s’est rendu disponible, maintenant il s’en va et la vie continue.”

Ronaldo a depuis été filmé en train de quitter le terrain d’entraînement de la Juventus à Turin après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers.

