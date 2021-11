Cristiano Ronaldo « alarmé par la baisse des normes à Manchester United » avec Bruno Fernandes « préoccupé » par le manque de direction sous Ole Gunnar Solskjaer

Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo seraient mécontents de la situation actuelle à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer s’accrochant à son travail.

Solskjaer subit une pression croissante à la suite d’une série de mauvais résultats et de performances qui l’accompagnent.

Solskjaer subit une pression croissante à Man United

Leurs deux derniers matchs de Premier League à Old Trafford se sont soldés par des défaites 5-0 et 2-0 contre Liverpool et Man City, respectivement.

Solskjaer devrait conserver son travail pour l’instant avec des rapports affirmant que la hiérarchie de United n’a signalé aucune intention de licencier leur manager pour l’instant.

Il devrait être en charge de leur prochain match après la pause internationale.

Mais tout ne va pas bien à Old Trafford, selon un article du Mail, avec des allégations selon lesquelles les joueurs seniors sont préoccupés par la façon dont les choses se passent.

Fernandes serait préoccupé par la direction que prend le club

Bruno Fernandes ferait partie des joueurs seniors qui estiment qu’ils « ne reçoivent pas assez de directives » de Solskjaer et de son équipe d’entraîneurs.

Pendant ce temps, l’icône du club Ronaldo serait préoccupé par la forte baisse des normes du club depuis son départ il y a 12 ans.

Les joueurs sympathisent également avec Donny van de Beek pour son traitement sous le manager avec des chances dans la première équipe qui se présentent rarement à lui.

On craint également que Jadon Sancho ne stagne à la suite de son transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, car il ne peut pas se frayer un chemin sur le côté.

Jesse Lingard a également du mal à obtenir des matchs, mais Marcus Rashford a joué contre Man City malgré l’absence d’entraînement pendant deux jours avant le match avec la grippe.

Ronaldo a rejoint le club cet été mais s’inquiéterait de la baisse des standards

Les Red Devils semblent reculer sous Solskjaer, mais il y a une résistance à faire un changement avec le club dépensant environ 136 millions de livres sterling en transferts au cours de l’été.

Ils sont actuellement sixièmes au classement de la Premier League, mais reculent encore plus loin de la course au titre avec neuf points entre eux et les leaders Chelsea, tandis que les quatre premiers pourraient même être une lutte sur leur trajectoire actuelle.