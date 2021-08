Cristiano Ronaldo amènerait Manchester City à un nouveau niveau sur et en dehors du terrain

in

Cristiano Ronaldo cherche activement à sortir de la Juventus, géant de la Serie A, cet été, et a été fortement lié à un passage apparemment impensable à Manchester City.

L’expert des transferts Fabrizio Romano a confirmé que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, était en contact direct avec les champions de Premier League au sujet de la possibilité d’un transfert au stade Etihad avant la date limite à la fin du mois. Ici, nous évaluons pourquoi toute décision controversée aurait un sens pour les deux parties.

Cristiano Ronaldo : pourquoi un déménagement à Manchester City aurait du sens pour le club et le joueur

Le point de vue du club : plus que des objectifs

En fin de compte, les buts sont le bien le plus précieux du football au plus haut niveau. C’est pourquoi, après ses exploits à l’Inter Milan, Chelsea était prêt à payer un record de club de 97,5 millions de livres sterling pour ramener Romelu Lukaku à Stamford Bridge.

Manchester City a également exprimé publiquement son désir de signer un buteur éprouvé cet été après le départ de son meilleur buteur, Sergio Aguero, à Barcelone.

L’équipe de Pep Guardiola a finalement échoué dans ses tentatives d’éloigner Harry Kane de Tottenham Hotspur, et semble maintenant pouvoir tourner son attention vers Ronaldo après que Kane a confirmé qu’il resterait sur place cette saison.

En termes d’ajout de buts à une équipe, peu de joueurs, voire aucun, le font mieux que l’icône portugaise Ronaldo. Bien qu’il soit maintenant dans la mi-trentaine, l’attaquant de la Juventus a marqué 101 buts en 134 matchs à Turin. Cela s’ajoute aux remarquables 109 buts qu’il a marqués pour son équipe nationale, aux 450 qu’il a pillés pour le Real Madrid et aux 118 qu’il a réussis pour Manchester United après avoir marqué cinq fois pour le Sporting Lisbonne dans sa jeunesse.

Néanmoins, il a été avancé qu’un joueur comme Ronaldo, qui s’est transformé en une sorte de braconnier de penalty afin de prolonger sa carrière au sommet, ne pourrait jamais s’intégrer dans le célèbre style de pression de Pep Guardiola qui oblige ses attaquants à se défendre contre le devant.

Mais, ayant échoué dans sa poursuite de Harry Kane, le manager espagnol pourrait être prêt à faire une exception pour Ronaldo en raison de son record de buts toujours formidable. Son équipe a besoin d’un buteur, après tout.

Il est également important de noter que Ronaldo apporterait également exactement ce que Manchester City recherche en dehors du terrain. Alors qu’ils tentent de conquérir le football européen et d’élever la marque du club, les Citizens ont ajouté des joueurs et des managers de classe mondiale à leur attrait ces dernières années. S’ils pouvaient ajouter une superstar mondiale de la stature de Ronaldo au mélange, les avantages seraient énormes.

Pour commencer, il y a la popularité que Ronaldo porte. Le joueur de 36 ans compte plus de 90 millions d’abonnés sur Twitter uniquement et amènerait avec lui à l’Etihad toute une génération de personnes qui sont tombées amoureuses du football en le regardant jouer.

Cela pourrait servir à élever la base de soutien de Manchester City dans le monde au même niveau que les autres facteurs que le club a hissés au rang d’élite depuis l’arrivée de son groupe de propriété d’Abou Dhabi en 2008.

Le point de vue du joueur : un épanouissement final

Bien qu’il existe de nombreux arguments pour expliquer pourquoi la signature potentielle de Ronaldo profiterait à Manchester City, il en va de même pour le joueur lui-même.

La carrière de l’attaquant à la Juventus ne s’est pas terminée comme il l’aurait envisagé lorsqu’il a troqué Madrid pour Turin en 2018. Devenu l’homme le plus rapide à avoir marqué un siècle de buts pour le club, Ronaldo soutiendra qu’il en a fait assez pour une équipe qui est indéniablement une force en déclin, d’où son envie d’un nouveau défi.

Alors que la Juventus est un club sur une trajectoire descendante pour le moment, Manchester City ne l’est certainement pas. Les finalistes de la Ligue des champions de la saison dernière évoluent à un niveau plus adapté aux talents de Ronaldo, et le capitaine du Portugal le sait.

Au milieu des développements récents, une question récurrente a été posée : que doivent en penser les supporters de Manchester United ? Si leur ancien héros devait rejoindre la moitié bleue de la ville, leur réaction serait mitigée, car il y a essentiellement deux écoles de pensée ici.

Premièrement, certains diront que Ronaldo rejoindre leurs rivaux de la ville ne changerait rien à la façon dont il est perçu par les fidèles d’Old Trafford. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis qu’il a quitté le club à l’âge de 24 ans en 2009.

Ils diront que le fait que Ronaldo ait donné ses meilleures années à un autre club plutôt que le leur ne fait pas de lui un grand Manchester United. Au contraire, cela fait de lui un grand joueur qui a déjà joué pour Manchester United. Ses anciens coéquipiers, tels que Wayne Rooney, qui a passé 13 ans à Old Trafford et est devenu le meilleur buteur du club et du pays à cette époque, sont vénérés dans une fourchette entièrement différente. Voir Ronaldo de retour à Manchester, mais vêtu de bleu, ne leur briserait pas le cœur.

Deuxièmement, cependant, est l’idée que Cristiano Ronaldo a contribué plus que tout autre coéquipier à un succès soutenu pendant son mandat en tant que Diable Rouge. Il a remporté trois titres de Premier League à Old Trafford. Il a également remporté la Ligue des champions et le Ballon d’Or en tant que joueur de Manchester United. Ronaldo a propulsé le club vers des sommets dont ses supporters ne peuvent que rêver depuis. Certains diront que si cela ne lui confère pas un statut légendaire, rien ne le ferait jamais. À leurs yeux, le voir vêtu de bleu le transformerait de héros en traître.

Quoi qu’il en soit, Cristiano Ronaldo veut un nouveau club. Indépendamment de l’histoire, cela pourrait être Manchester City.

Photo principale

Intégrer à partir de .