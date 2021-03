Cristiano Ronaldo annule les rumeurs d’abandon de la Juventus alors qu’il reconnaît avoir battu le record de buts de Pelé dans un post Instagram élégant en hommage à la légende brésilienne

Cristiano Ronaldo a reconnu avoir battu le record de buts légendaire de Pelé.

La star de la Juventus a porté son total de buts à 770 avec un triplé en première mi-temps lors d’une victoire 3-1 contre Cagliari dimanche.

AFP ou concédants de licence Ronaldo a inscrit un triplé de 23 minutes contre Cagliari

Le record officiel de Pelé est de 757, cependant, Ronaldo vient de rompre le silence en dépassant le total contesté de 767 buts de la légende brésilienne.

Dans un post Instagram élégant, il a écrit: «Les dernières semaines ont été remplies de nouvelles et de statistiques me considérant comme le meilleur buteur du monde de l’histoire du football, dépassant les 757 buts officiels de Pelé.

«Bien que je sois reconnaissant pour cette reconnaissance, il est maintenant temps pour moi d’expliquer pourquoi je n’ai pas reconnu ce record jusqu’à ce moment.

«Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour monsieur Edson Arantes do Nascimento, comme le respect que j’ai pour le football du milieu du XXe siècle, m’a amené à prendre en compte son score de 767, assumant ses neuf buts pour l’équipe d’État de Sao Paulo, ainsi que son seul but pour l’équipe militaire brésilienne, comme buts officiels.

AFP – Getty Pelé et Ronaldo sont considérés comme deux des plus grands joueurs de football de tous les temps

«Le monde a changé depuis et le football a également changé, mais cela ne signifie pas que nous pouvons simplement effacer l’histoire en fonction de nos intérêts.

«Aujourd’hui, alors que j’atteins le 770e objectif officiel de ma carrière professionnelle, mes premiers mots vont directement à @pele.

«Il n’y a aucun joueur au monde qui n’ait été élevé en écoutant des histoires sur ses matchs, ses buts et ses réalisations, et je ne fais pas exception.

«Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté alors que je reconnais l’objectif qui m’a placé en tête de la liste des buts mondiaux, battre le record de Pelé, quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver en grandissant comme un enfant de Madère .

«Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage incroyable avec moi.

«À mes coéquipiers, à mes adversaires, aux fans du beau jeu du monde entier et, surtout, à ma famille et à mes amis proches: faites-moi confiance quand je dis que je n’aurais pas pu le faire sans vous.»

dernier Réaction d’Arsenal vs Tottenham: le « retard » d’Aubameyang expliqué, Mourinho fait rage

Pauvre Le football est passé de la tactique de Mourinho, a déclaré talkSPORT, alors que des statistiques accablantes émergent

Coup West Ham manque une chance d’atteindre le niveau des points avec Chelsea alors qu’il perd contre Man United

En colère Mourinho claque la décision de pénalité et les Spurs stars pour « se cacher » dans la défaite d’Arsenal

COMPÉTENCE Regardez le temps que Lamela a marqué un Rabona encore meilleur, six ans avant le but contre Arsenal

Wow Lamela marque un but scandaleux à Rabona avant d’être expulsé alors qu’Arsenal bat les Spurs

Info Man United v West Ham en direct: actualités de l’équipe, statistiques de match, chaîne de télévision et comment regarder

CLASSER Regardez comme Ronaldo fait taire les critiques avec un triplé en première mi-temps, célèbre avec raillerie

Frais Le kit domicile de Tottenham pour 2021/22 a été divulgué en ligne avec un design Nike chic

décision Arteta a les lèvres serrées, mais la raison de la chute d’Aubameyang est révélée plus tard







À la fin de la publication Instagram, Ronaldo a annulé les rumeurs selon lesquelles il quitterait la Juventus cet été.

Le joueur de 36 ans est lié à des déménagements au Paris Saint-Germain et au Real Madrid depuis la sortie de la Juventus en Ligue des champions à Porto.

Mais Ronaldo insiste sur le fait que son séjour à Turin est « loin d’être terminé ».

Il a ajouté: «Maintenant, je ne peux pas attendre les prochains jeux et défis! Les prochains records et trophées!

«Croyez-moi, cette histoire est encore loin d’être terminée. L’avenir est demain et il y a encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal!

«Rejoignez-moi dans ce voyage! Allons-y! »