Cristiano Ronaldo attend une deuxième paire de jumeaux avec sa petite amie

La famille de Cristiano Ronaldo s’agrandit. Jeudi, la superstar du football a annoncé sur sa page Instagram que lui et sa petite amie Georgina Rodriguez attendaient des jumeaux. Ronaldo a posté une photo de lui et Rodriguez allongés dans son lit tout en tenant des photos échographiques. Il a également inclus une photo de lui avec ses quatre enfants, ses jumeaux de 4 ans, Eva Maria et Mateo, sa fille de 3 ans Alana Martina et son fils de 11 ans, Cristiano Jr.

« Ravi d’annoncer que nous attendons des jumeaux », a écrit Ronaldo. « Nos cœurs sont pleins d’amour – nous avons hâte de vous rencontrer. » Cette grande nouvelle intervient deux mois seulement après que Ronaldo, 36 ans, a rejoint Manchester United. Il était à l’origine avec l’équipe de 2003 à 2009 et a marqué 84 buts au cours de cette période. Il a ensuite joué pour le Real Madrid de 2009 à 2018 avant de rejoindre la Juventus.

« Aujourd’hui, je pars d’un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands d’Europe. J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours », a écrit Ronaldo. sur Instagram. Les ‘tifosi bianconeri’ m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition. En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit une très belle histoire ensemble. »

« Manchester United est ravi de confirmer que le club a conclu un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d’un accord sur les conditions personnelles, le visa et les soins médicaux », a déclaré l’organisation dans un communiqué, par PEOPLE. « Cristiano, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, a jusqu’à présent remporté plus de 30 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont cinq titres de l’UEFA Champions League, quatre Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, sept titres de champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, et le Championnat d’Europe pour son Portugal natal. »

Jusqu’à présent cette saison, Ronaldo a marqué trois buts en six apparitions en Premier League. Lors de sa première manche avec Manchester United, Ronaldo a aidé le club à remporter la Premier League à trois reprises ainsi que la Ligue des championnats de l’UEFA en 2007-08. En raison de son succès sur le terrain et de ses soutiens, Ronaldo est le premier joueur de football à gagner 1 milliard de dollars au cours de sa carrière.