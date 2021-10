Cristiano Ronaldo atténue la pression sur Ole Gunnar Solskjaer alors que Manchester United riposte pour remporter une superbe victoire en Ligue des champions contre l’Atalanta

Cristiano Ronaldo a de nouveau été le sauveur d’Ole Gunnar Solskjaer alors que sa tête a complété la brillante victoire 3-2 de Manchester United contre l’Atalanta.

Comme lors de la victoire des Diables rouges sur Villarreal, Ronaldo a marqué le but décisif, qui était une tête brillante sur un centre de la gauche.

bien sur c’était lui

.

Le plan de sauvetage de Solskjaer est venu sous la forme de Ronaldo

Cela semblait impensable à la mi-temps alors que Man United se retrouvait mené 2-0 grâce aux buts de Mario Pasalic et Merih Demiral.

Marcus Rashford, qui avait auparavant frappé la barre transversale à bout portant, a commencé la riposte au début de la seconde moitié.

Il y avait aussi une rédemption pour Harry Maguire, qui a eu un choc à Leicester et ne s’est pas couvert de gloire pour le deuxième d’Atalanta, égalisé avec une finition bien prise.

Et le retour a été complet grâce à un autre moment merveilleux de Ronaldo, qui a mis Man United en charge de son groupe de Ligue des champions tout en allégeant une partie de la pression sur Solskjaer.

.

Ronaldo s’est bien levé pour marquer une tête de marque

Au final, ce fut une nuit merveilleuse pour Man United

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.