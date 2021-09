Cristiano Ronaldo au-dessus d’Eric Cantona, Wayne Rooney et d’autres grands de Man United s’il remporte la Premier League ou la Ligue des champions, selon Jamie Carragher

in

Cristiano Ronaldo pourrait s’élever pour devenir le plus grand joueur de Manchester United, mais cela n’arrivera qu’avec de l’argenterie

Bien qu’il ait admis qu’il était nerveux avant le match, Ronaldo a fait ses débuts de rêve pour les Red Devils en marquant deux buts contre Newcastle United ce week-end.

Ronaldo a eu un deuxième début mémorable en marquant un doublé devant les fidèles d’Old Trafford

S’exprimant sur Monday Night Football, Jamie Carragher de Sky Sports a parlé de l’héritage que la superstar portugaise pourrait laisser derrière elle.

“Je pense que si Cristiano Ronaldo peut amener United au titre ou à la Ligue des champions au cours des deux prochaines années, je pense qu’il s’élèvera.

« S’il peut être élevé plus haut aux yeux de United, peut-être le plus grand joueur qu’ils aient jamais eu.

“Il est l’un des nombreux pour ce qu’il a fait, mais s’il pouvait être le gars pour ramener le titre après 10 ans, ce n’est pas exactement la même chose que [Eric] Cantona l’a fait, c’était beaucoup plus long, 26 ans mais je pense que ça l’élève à un niveau qui pour moi [he becomes] numéro un.”

Cantona est une légende de Manchester United et Ronaldo pourrait être encore plus grand s’il aide le club à remporter le titre ou la Ligue des champions

Carragher a déclaré que des tests plus difficiles viendront et qu’il ne sera pas jugé sur ses scores contre des équipes comme Newcastle United.

“Ronaldo ne sera pas jugé sur son score contre Newcastle, il a été acheté par la Juventus pour essayer de les emmener en Ligue des champions, cela ne s’est pas produit et nous ne devons pas non plus oublier que la Juventus l’a vendu à Manchester United.

“Maintenant, pour Manchester United en ce moment avec l’arrivée de Ronaldo, il ne fait aucun doute qu’il en fait une meilleure équipe.

«Mais quand vous achetez un joueur de 36 ans pour jouer l’avant-centre dans cette équipe alors qu’il a son record, il s’agit de gagner en ce moment, il ne s’agit pas de construire pour autre chose.

Ronaldo n’a pas pu remporter la Ligue des champions à la Juve malgré tous ses efforts.

Pour un joueur qui a déjà goûté au succès de la Premier League et de la Ligue des champions à Old Trafford, il sera catégorique que ses coéquipiers l’aident à agrandir encore plus son armoire à trophées.

Après avoir scellé son retour, lors de sa première interview avec le club, Ronaldo a déclaré à son ancien coéquipier Wes Brown qu’il était “là pour gagner à nouveau”.

Il ne lâchera rien alors que United cherche à remporter son premier titre de champion depuis la dernière saison d’Alex Ferguson en 2013.