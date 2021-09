Cristiano Ronaldo « aurait pu être énorme » à Man City et ne changera pas toute la saison de Manchester United, déclare Trevor Sinclair

L’impact de Cristiano Ronaldo à Manchester City aurait été plus important que celui qu’il aura à Manchester United, a suggéré Trevor Sinclair.

Ronaldo recherchait un nouveau club après avoir déposé une demande de transfert à la Juventus, et il semblait presque certain qu’il rejoindrait Pep Guardiola à l’Etihad jusqu’à ce que les Red Devils arrivent à la 11e heure pour ramener le talent mercuriel.

Ronaldo était très proche de jouer en bleu ciel plutôt qu’en rouge

L’ancienne star de Manchester City, Sinclair, a déclaré: “Je pense que son impact à Manchester City aurait été énorme.

“Ils n’ont pas d’attaquant, ils en ont besoin d’un, de la possession et du nombre d’occasions qu’ils se taillent et ne finissent pas parce qu’ils n’ont pas d’attaquant comme [Sergio] Aguero ou quelqu’un comme Cristiano Ronaldo.

« Bien sûr qu’il [have been a better fit at Man City], Man United a Edinson Cavani, qui fait un travail très similaire.

“Je suis sûr que les fans de Manchester United sont ravis qu’il soit allé à Manchester United, mais s’il va changer toute leur saison, je ne pense pas que ce soit le cas, il aurait pu être énorme pour Manchester City.

Man United a confirmé que Ronaldo était officiellement de retour au club le jour de la date limite de transfert

“Je pense que j’aurais été plus déçu par l’héritage de Ronaldo s’il avait choisi Manchester City.

“C’est un grand de Manchester United, pour qu’il aille ensuite à Manchester City, je pense que beaucoup de fans de Manchester United ne l’auraient pas eu.”

Ce sera une saison extrêmement excitante pour le club et les supporters des Diables Rouges alors qu’ils accueillent à nouveau l’un de leurs plus grands.

Aux côtés de Jadon Sancho et Raphael Varane, Man United est en excellente position pour mettre fin à sa sécheresse de trophées et potentiellement ramener son premier titre de champion depuis 2013.

Ronaldo pourrait également faire ses deuxièmes débuts après la pause internationale lorsqu’il espère jouer contre Newcastle United à Old Trafford. talkSPORT sera au cœur de ce match pour vous le 11 septembre.

