Cristiano Ronaldo bat Messi : 4-0

20/09/2021 à 12:51 CEST

pari

L’atterrissage de Cristiano Ronaldo à Manchester est meilleur que celui de Leo Messi à Paris. Les chiffres le disent. Cristiano a marqué deux buts contre Newcastle United, un contre les Young Boys et un contre West Ham United ce week-end. Quatre buts au total pour le Portugais, qui a également écopé de deux pénalités très nettes contre United et d’un douteux contre les Young Boys.

Son arrivée à Manchester est un tel succès qu’il est déjà le favori pour remporter le Soulier d’Or de Premier League. Cristiano est un quota [3.0], suivi de Romelu Lukaku, qui n’a pas marqué ce week-end, [3.3].

La situation du Portugais contraste avec celle d’un Messi qui après trois matchs à Paris il n’a toujours pas vu la porte. Il a fait ses débuts contre Reims, en jouant près d’une demi-heure, et n’a pas marqué. Il a commencé contre Brujas et n’a vu aucune porte. Et ce dimanche, il a également débuté contre Lyon et est passé inaperçu et surpris lorsque Mauricio Pochettino l’a remplacé à la 76e minute et avec le match à égalité. Les buts viendront, mais la vérité est que Messi n’a jusqu’à présent pas répondu aux attentes. La prochaine occasion de le sortir sera ce mercredi, puisque la Ligue 1 a un jour de semaine.

Ce sera contre Metz, à l’extérieur, et le quota que Messi marque est à peu près le même que dans le reste des matchs, donc la sécheresse ne diminue pas la confiance du marché. Un but de Messi à tout moment est de [1.4], tandis que le doublet monte [3.0] et le triplé de [7.5].

Le même jour, Cristiano affrontera West Ham United en Coupe de la Ligue, bien que, compte tenu du large banc de United, Il est possible pour les Portugais de se reposer. Il a joué chaque minute contre Newcastle, 70 contre les Young Boys et a terminé le match ce dimanche, il est donc plausible qu’Ole Gunnar Solskjaer ne l’ait pas donné le coup d’envoi.

Même ainsi, le marché fait moins confiance à Cristiano qu’à Messi, également pour le rival, et son objectif à tout moment est de [1.83], les pourpoint à [4.5] et le tour de chapeau à [17.0].