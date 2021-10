Cristiano Ronaldo bat un autre record avec un triplé pour le Portugal contre le Luxembourg alors que Joao Palhinha copie la célébration de la star de Manchester United et Bruno Fernandes aussi

Un autre jour, un autre record battu pour Cristiano Ronaldo.

La star portugaise a inscrit son 58e (oui, 58e) triplé en carrière lors de la défaite 5-0 de son pays contre le Luxembourg, mardi soir.

.

Son palmarès international continue de croître

.

Un rappel Ronaldo aura 37 ans l’année prochaine…

Après deux pénalités dans les 13 premières minutes, dont l’une a dû être reprise, l’attaquant de Manchester United a complété son triplé avec une tête à la 87e minute.

Déjà le meilleur buteur de l’histoire internationale masculine, Ronaldo a désormais le plus de triplés avec dix.

Et il n’est pas surprenant que les buts soient venus contre le Luxembourg, qui est l’une des victimes préférées du joueur de 36 ans.

.

Bruno Fernandes est également entré en scène

.

Et Ronaldo a eu une autre célébration d’hommage

Cela fait maintenant neuf buts contre eux, plus que tout autre pays qu’il a affronté.

Tout comme à Old Trafford, tout ne tourne pas autour de Ronaldo, car son coéquipier des Red Devils Bruno Fernandes s’est également inscrit sur la feuille de match en marquant le troisième but du Portugal.

Mais comme l’attaquant d’Everton Andros Townsend l’a prouvé avec sa célébration contre United il y a deux semaines – même quand ce n’est pas Ronaldo qui marque, parfois tout tourne toujours autour de lui.

Joao Palhinha a marqué le quatrième but du Portugal et a copié le saut emblématique « SIUUU » de Ronaldo, même si nous pensons qu’il a probablement apprécié celui-ci un peu plus que Townsend.