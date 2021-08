Cristiano Ronaldo brise le silence sur l’avenir des transferts avec une longue déclaration

Cristiano Ronaldo a mis ses projets d’avenir en veilleuse en rejetant de nombreuses spéculations sur son avenir dans la fenêtre de transfert de cet été.

Le joueur de 36 ans arrive à la dernière partie de l’une des carrières de football les plus emblématiques d’une génération – et de l’histoire. Après des périodes exceptionnelles au Portugal, en Angleterre et en Espagne, il a marqué 101 buts en 133 matchs avec la Juventus. Cependant, de nouveaux rapports ont vanté ses plans pour cet été.

La Repubblica a affirmé que les géants italiens avaient convenu avec Ronaldo de résilier son contrat en raison de problèmes financiers. En effet, il ne lui reste qu’un an sur cet accord.

D’autres rapports en Espagne ont indiqué qu’il pourrait retourner dans la capitale espagnole, avec une option de retour du Real Madrid.

Cependant, Ronaldo s’est maintenant rendu sur Instagram pour rejeter les rumeurs et remettre les pendules à l’heure.

Il a écrit : « Mon histoire au Real Madrid a été écrite. C’est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. C’est dans le musée du stade Bernabeu et c’est aussi dans l’esprit de tous les fans du club.

«Et au-delà de ce que j’ai accompli, je me souviens qu’au cours de ces neuf années, j’ai eu une relation d’affection et de respect profonds pour« l’afición du merengue », une affection et un respect que je conserve encore aujourd’hui et que je chérirai toujours.

“Je sais que les vrais fans du Real Madrid continueront de m’avoir dans leur cœur, et je les aurai dans le mien.”

Ronaldo a affirmé que la façon dont les médias couvrent son avenir est « frivole ». Il a également dit que des liens vers des joueurs comme Manchester United sont « irrespectueux ».

« Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail », a-t-il ajouté. « Moins de paroles et plus d’action, telle est ma devise depuis le début de ma carrière.

Ronaldo envoie un avertissement de transfert

“En plus de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu de fréquentes nouvelles et histoires m’associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes, personne ne s’est jamais soucié d’essayer de découvrir la vérité”, a-t-il déclaré.

«Je brise mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom.

« Je reste concentré sur ma carrière et dans mon travail, engagé et préparé à tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste? Tout le reste n’est que discours.

Ronaldo a remporté cinq Ballon d’Or tout au long de sa carrière et inscrit des centaines de buts.

