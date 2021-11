Cristiano Ronaldo cherche à rebondir contre Liverpool et Man City alors que le talisman de Manchester United vise un record prolongé contre Watford en Premier League

Manchester United cherchera désespérément à remporter une victoire pour le moral lorsqu’il se rendra pour affronter Watford ce week-end.

Heureusement, ils ont juste l’homme pour le travail quand il s’agit de trouver le filet contre un nouveau garçon de Premier League.

Cristiano Ronaldo a déjà sauvé Man United à plusieurs reprises cette saison

NOUVEAU SPÉCIAL PARI GESTIONNAIRE – GAGNEZ NEWCASTLE, NORWICH CITY ET ASTON VILLA À 28/1

Selon ses propres normes météoriques, Cristiano Ronaldo n’a peut-être pas atteint les niveaux exquis qui s’étaient auparavant imposés comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du jeu.

Quatre buts en huit matches de Premier League et neuf en 13 au total, ce n’est certainement pas mauvais, mais après avoir fait match nul contre Liverpool et Manchester City, cela signifie qu’il cherchera à remettre ses chaussures de but à Vicarage Road ce week-end.

Il est sûr de dire que son record contre des équipes nouvellement promues signifie qu’il faudrait une personne courageuse pour parier contre lui en faisant exactement cela.

GETTY

Ronaldo a un bilan assez impressionnant contre les équipes nouvellement promues

Depuis la campagne 2003/04, Ronaldo a été directement impliqué dans 104 buts en 91 matches de championnat contre des équipes nouvellement promues (83 buts, 21 passes décisives), marquant ou aidant toutes les 71 minutes en moyenne.

Ce record est encore plus impressionnant ces derniers temps, le joueur de 36 ans marquant 20 buts lors de ses 14 derniers matches de championnat contre des équipes promues lors de ses passages avec le Real Madrid et la Juventus.

Avec Watford n’ayant remporté qu’un de leurs six derniers matchs de Premier League et encaissant 19 buts au total jusqu’à présent cette saison, l’espoir pour Manchester United et Ronaldo sera qu’il puisse continuer ce superbe record contre l’équipe de Claudio Ranieri.