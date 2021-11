Cristiano Ronaldo choqué par l’énorme baisse des standards à Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Beaucoup de choses ont changé sur et en dehors du terrain de Manchester United au cours de la dernière décennie.

Alors que le club est toujours le plus grand du pays en raison de son énorme base de fans et de son histoire illustre, il ne peut plus prétendre être la force dominante du football anglais.

Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, United n’a pas failli remporter un titre de Premier League ou de Champions League.

Sous quatre managers permanents, le club n’a remporté que trois trophées au cours des huit années qui ont suivi, avec les quatre meilleures batailles et les campagnes de la Ligue Europa soulignant à quel point le club est tombé.

Le club est maintenant à la croisée des chemins avec l’actuel manager, Ole Gunnar Solskaer, qui lui a accordé trois ans et beaucoup de soutien financier.

Le Norvégien est apparemment au bord du gouffre, mais s’accroche en partie à cause de l’inaptitude du conseil d’administration à mettre en place un plan de succession.

Un homme qui a remarqué l’énorme baisse des normes depuis les dernières années du règne de Ferguson est l’actuel numéro sept Cristiano Ronaldo.

La légende portugaise a quitté le club à l’origine en 2009, alors que United était au milieu de sa dernière grande ère sous l’Écossais.

Mais selon le journaliste de talkSPORT Alex Crook, le joueur de 36 ans a été alarmé par l’état du club à son retour :

« J’ai entendu des choses vraiment alarmantes à propos de Manchester United hier soir.

« À propos de Ronaldo, et il est choqué de ce que l’on m’a dit que la façon dont les normes ont baissé au club en termes de ce qui se passe sur le terrain d’entraînement depuis qu’il était là-bas sous Sir Alex Ferguson, jusqu’à son retour sous Ole Gunnar Solskjaer.

«Il y a un manque d’attitude à l’entraînement, peut-être qu’un ou deux joueurs pensent qu’il n’y a rien de mal à arriver en retard également.

« Je pense qu’une fois que Ronaldo commence à exprimer cette opinion aux pouvoirs en place, Ole Gunnar Solskjaer est sur un guichet très collant. »

C’est d’autant plus préoccupant après avoir vu United se faire démanteler ces dernières semaines par Manchester City et Liverpool, avec une autre raclée aux mains de Chelsea peut-être à l’horizon.