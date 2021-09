Cristiano Ronaldo, Conor McGregor et Messi en tête de la liste Forbes des athlètes les mieux payés au monde

CR7, McGregor et Leo Messi dépassent les 100 millions de dollars MARCA Claro

Forbes a publié la liste des 50 athlètes les mieux payés du monde entier par la comptabilisation des primes, récompenses et salaires, des chiffres qui Leo Messi, Cristiano Ronaldo et Conor McGregor comme les athlètes qui reçoivent le plus d’argent par an.

Le média spécialisé en finance a collecté les données du 1er mai 2020 à la même date mais à partir de 2021 et le plus surprenant c’est que les revenus des 50 athlètes réunis s’élèvent à près de 2,8 milliards de dollars de dollars qui représente un 16% de plus que l’année précédente, Sans oublier que c’était pendant la pandémie et face à l’une des plus grandes crises économiques depuis des années.

Conor McGregor, star des octogones de l’UFC, a décroché la première place pour son 180 millions de dollars, grâce à l’investissement dans son whisky. En 2016, le combattant d’arts martiaux mixtes a mentionné qu’il surpasserait Cristiano Ronaldo, c’est pourquoi il a déclaré à Forbes : “Je suis content d’avoir dépassé Ronaldo cette année”.

Lionel Messi est apparu à la deuxième place, juste au moment où j’ai changé de Barcelone à Paris et dont les bénéfices atteignent 130 millions de dollars de dollars.

Dans le top 3 se trouvait Cristiano Ronaldo avec 120 millions de dollars de dollars principalement en raison des avenants et de ses activités de vêtements, d’accessoires, d’hôtels et de gymnases, bien que Forbes mentionne dans une autre liste des joueurs les mieux payés au monde que le luso surpasse cette année prochaine à la star argentine.

Il ne faut pas laisser les femmes, représentées avant tout avec Naomi Osaka, l’un des athlètes avec le plus de couvertures jusqu’à présent cette année et qui en nombre n’était pas loin derrière avec le montant exorbitant de 60 millions de dollars.

Le football est le domaine que plus d’athlètes ont ajouté à la liste avec 18 d’entre euxtandis que le basket-ball est arrivé deuxième en ajoutant 13, mais la surprise est que pas de joueur MLB est resté dans le classement. La boxe et la Formule 1 n’en ont ajouté qu’un avec Canelo Álvarez et Lewis Hamilton.

Conor McGregor | 180 millions de dollars Lionel Messi | 130 $ MDDCristiano Ronaldo | 120$MDDDak Prescott | 107,5 $ MDDLebron James | $ 96,5 MDDneymar | 95 $ MDDRodger Federer | 90 $ MDDLewis Hamilton | 82 $ MDD Tom Brady | 76 $ MDDKevin Durant | 75 $ MDD Stephen Curry | 74,5 $ MDDNaomi Osaka | 60 $ MDDTiger Woods | 60 $ MDDRussell Westbrook | 59 $ MDDPatrick Mahomes | 54,5 millions de dollars James Harden | 51 $ MDDavid Bakhtiari | 48,5 $ MDDRonnie Stanley | 47,5 $ MDDGiannis Antetokounmpo | 47 $ MDD Dustin Johnson | $ 44,5 MDDKlay T | 44,5 $ MDDJoey Boss | 44 $ MDDKiriie Irving | 44 $ MDDJalen Ramsey | 43,5 $ MDDTrent Williams | 43,5 $ MDDMyles Garrett | 43 $ MDDMax Verstappen | 42,5 $ MDDSerena Williams | 41,5 $ MDDPhil Mickelson | 41 $ MDDamian Lillard | 40,5 $ MDDKylian Mbapp | 40 $ MDDChris Paul | $ 40MDD’Andre Hopkins | 39 $ MDDLeonard Williams | 39 $ MDDJimmy Butler | 38,5 $ MDDMarlon Humphrey | 37,5 millions de dollars Mohamed Salah | 37,5 $ MDDPaul George | 37 $ MDDChris Jones | 37 millions de dollars Anthony Davis | 36 millions de dollars Aaron Donald | 36 $ MDDMatt Judon | 36 $ MDDPaul Pogba | 35,5 $ MDDDeshaun Watson | 35,5 $ MDDShaquil Barrett | 35 $ ​​MDDnovak Djokovic | 34,5 $ MDDJ.J. Watt | 34,5 $ MDD Canelo Alvarez | 34 millions de dollars Andrs Iniesta | 34 $ MDDRobert Lewandowski | 34 millions de dollars