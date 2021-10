Cristiano Ronaldo continue de battre des records

10/12/2021

Le 13/10/2021

Cristiano Ronaldo continue d’écrire l’histoire. Après son triplé face au Luxembourg lors du match de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, l’attaquant portugais a atteint 794 buts dans le football professionnel et est le deuxième meilleur buteur de tous les temps (Josef Bican mène le tableau avec 805). Ces trois buts signifient également avoir atteint 115 avec l’équipe nationale en 182 internationaux.

Le champion de la Eurocoupe et de la Ligue des Nations il ne se lasse pas de composer et Il compte déjà 10 tours du chapeau avec le Portugal, devenant ainsi le joueur avec le plus de tours du chapeau de l’histoire du football en équipe nationale.. Lors du match contre le Luxembourg, ‘CR7’ a marqué deux buts sur penalty maximum et est devenu le premier footballeur avec deux penaltys dans les onze premières minutes d’un match à élimination directe.

Véritable légende du football en équipe nationale, il a également été insatiable dans ses clubs et dans les compétitions européennes en dehors de l’équipe nationale. Le « 7 » de Manchester United détient plusieurs records de buts : Il est le meilleur buteur historique du Real Madrid (450), le meilleur buteur de la Ligue des Champions (136) et le meilleur buteur du Championnat d’Europe (14).

À ses 36 années, ‘El Bicho’ voit la porte avec la même facilité avec laquelle il a commencé sa carrière professionnelle, puisqu’il a marqué dix buts lors des neuf derniers matchs. De retour en Premier League et en vue de la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo continue de réécrire son histoire personnelle et footballistique.