Cristiano Ronaldo contre Leo Messi : Qui marquera le plus de buts ?

09/07/2021

Le à 18:53 CEST

La course pour le duel particulier entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi repart de zéro ce week-end, mais cette fois avec des maillots différents. L’Argentin le fera avec l’élastique du Paris Saint Germain, tandis que le Portugais le fera avec celui de Manchester United.

Messi a déjà quelques minutes en poche, après avoir joué une partie du dernier duel de championnat des Parisiens, mais il n’a pas encore ouvert son compte de buteur. Ce week-end, face au faible Clermont, récemment promu en Ligue 1, il semble que le moment soit venu pour lui de commencer à ajouter des buts à son casier.

C’est pourquoi les chances de ses objectifs continuent d’augmenter. Que Messi réussisse à marquer 24 buts ou plus en Ligue 1 est payé chez Betfair à une cote de 1,73, tandis que s’il augmente le score à 26 ou plus, il est de 2,38. Ce seraient de bonnes options car, comme nous l’avons déjà analysé en profondeur, les records de Messi à Barcelone invitent à l’optimisme et il faut tenir compte du fait qu’il est désormais dans un championnat plus faible que l’Espagne.

Une guerre qui continue chaque saison

Si nous regardons leurs quotas pour ce week-end, Tout indique que ce sera le jour où le champagne sera débouché, c’est donc une bonne idée de placer nos paris à long terme avant le rendez-vous de samedi. Qu’il réalise un but contre Clermont est de 1,4, le doublé est de 2,8 et le triplé est de 7,0.

Dans le cas de Cristiano Ronaldo, le marché est un peu moins optimiste. Il est vrai que la Premier League est une ligue plus dure que la Ligue 1, mais Cristiano vient d’être le meilleur buteur du championnat italien. Malgré cela, Betfair place sa ligne de but à 22 ou plus avec une cote de 1,85, alors qu’il atteint 24 ou plus, il est à 2,63 et s’il marque 26 ou plus, il monte à 4,33..

Contre Newcastle United, ils auront l’occasion de s’habiller pour la première fois en douze ans avec l’élastique de Manchester United et de marquer leurs premiers buts en tant que nouveau “Red Devil” dans un match qui leur semble très approprié.. La victoire de United samedi est à 1,18 et la question est de savoir si Ole Gunnar Solskjaer le place comme partant ou non.