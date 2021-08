Cristiano Ronaldo “courageux” pour le retour de Manchester United alors que Graeme Souness le soutient mais Roy Keane rejette les revendications de titre en Premier League

in

Cristiano Ronaldo a été qualifié de “courageux” pour son retour à Manchester United, car Graeme Souness pense qu’il aura un effet transformateur sur le vestiaire.

Les Red Devils ont annoncé un accord surprise pour ramener Ronaldo à Old Trafford alors qu’ils l’arrachaient à la Juventus et hors des griffes de leurs rivaux.

Ronaldo retourne à Old Trafford pour son deuxième sort

Le joueur de 36 ans a laissé United une légende en 2009 après avoir remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions.

Il a ensuite consolidé son statut de l’un des plus grands de tous les temps au Real Madrid puis à la Juve.

Man City était en lice pour le signer, avant que United ne se précipite pour le ramener à la maison.

Bien qu’au crépuscule de sa carrière, Souness pense que l’impact de Ronaldo sera plus que juste sur le terrain.

Les supporters se sont amusés avec un Ronaldo découpé dans les tribunes de Molineux

Il a déclaré à Sky Sports: “La chose pour moi, ce qui ne sera pas noir ou blanc, sera l’effet qu’il aura dans ce pansement sur les autres joueurs.

« Vous m’entendez le dire tout le temps. Vous n’avez aucune chance à moins d’avoir de bons professionnels seniors. Maintenant, vous avez le nec plus ultra.

«Il entre dans le vestiaire, l’entraînement sera différent. L’attitude des gens sera différente.

Ronaldo a aidé Man United à remporter la Ligue des champions pendant son séjour au club

« Je ne sais pas s’il parle ou non, mais il peut faire la grimace quand quelqu’un fait quelque chose qu’il ne trouve pas professionnel. C’est assez.

«Je vois United monter et se battre pour le championnat. Je pense juste à ces matchs, aux 11 matchs nuls (la saison dernière), je ne les vois pas dessiner ces matchs parce qu’il a le sixième sens et plus – un septième sens.

« Lui et Messi sont sur une autre planète et je le vois faire une différence pour eux.

“J’y reviens, quelle opportunité d’être dans le même vestiaire que quelqu’un qui a un argument pour dire ‘Je suis le meilleur joueur de tous les temps à avoir tapé dans un ballon’.”

La brillante carrière de Ronaldo en Angleterre, en Espagne et en Italie l’a vu marquer 674 buts en 897 matchs, remportant cinq Ballons d’Or.

Ronaldo aurait parlé à Ferguson avant de décider de son transfert

Souness a ajouté : « Il doit y avoir des points d’interrogation. 37 février prochain. Tout d’abord, il y a un argument pour que lui et Messi soient les plus grands joueurs de tous les temps.

« Il y a des gens qui ont eu cette capacité mais n’ont pas eu la longévité. Je ne pense pas que ce soit à discuter. Beaucoup de footballeurs seraient d’accord avec cela.

“Je pense qu’il est terriblement courageux de revenir à Man United en ce moment parce qu’il quitte le football italien, qui était l’endroit le plus difficile pour marquer des buts – ce n’est plus le cas.

« Il revient dans une ligue où tous ceux qui sont venus ici sont surpris par son physique, son intensité.

« Il revient là-dessus. Pour Man United, c’est une bonne nouvelle car je pense qu’il y a peut-être deux, trois ou quatre joueurs dans leur vestiaire qui ont besoin de lui.

«Ce ne serait que lui ou Messi venant dans leur vestiaire les rendrait leur jeu.

«Je pense qu’il y a des joueurs dans ce vestiaire qui pensent qu’ils sont arrivés, pensent qu’ils sont la vraie affaire, et personne ne peut rien leur dire.

« Quel exemple à avoir dans son dressing. Man United s’améliorera au cours des deux prochaines années.

« Il obtiendra des buts contre les équipes inférieures. Il n’a plus le même athlétisme et ne joue plus plus large que la surface.

Ronaldo est devenu le meilleur joueur du monde au Real Madrid

Roy Keane a joué avec Ronaldo lors de son premier passage à United et a expliqué ce qui le distingue des autres.

Il a déclaré à Sky Sports: «Je me souviens quand il est arrivé à United pour la première fois, il avait 17 ans et est venu à Man United alors qu’il avait encore l’opportunité de rester à Lisbonne, mais il voulait venir à Manchester United et gagner des trucs.

“Nous l’avons vu tout au long de sa carrière, le Real Madrid et la Juventus, et l’équipe nationale – le gars est égoïste et gourmand.

«Nous l’avons mis là-bas avec Messi, ces gars-là, ils sont nés gagnants et ils ne veulent pas se détendre. Les gars feront valoir leurs points, mais je vois beaucoup d’avantages.

“Je ne pense toujours pas une seconde que cela signifiera que Man United remportera le titre de champion.”

