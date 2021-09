Cristiano Ronaldo dans un message émouvant aux fans alors qu’il fait allusion aux objectifs de United

Cristiano Ronaldo a donné une indication sur ses ambitions pour la saison après avoir joué un rôle de premier plan dans leur émouvante victoire 2-1 sur West Ham au London Stadium.

Le retour de Ronaldo à Old Trafford a donné au club et aux fans une secousse notable. Toutes les craintes que la signature de Ronaldo soit davantage pour le spectacle ont déjà été dissipées. Après seulement trois matches, Ronaldo a déjà marqué quatre buts et semble produire à chaque fois lorsqu’il est trouvé dans et autour de la surface.

En effet, il a égalisé dans la victoire peu de temps après le premier match dévié de Said Benrahma et s’est peut-être aidé à faire un triplé.

Et lorsque Jesse Lingard a licencié un vainqueur tardif, il était encore temps pour plus de drame avec Mark Noble ratant une pénalité pour temps additionnel.

Ici, nous avons évalué et prévu les performances des joueurs.

C’est de ce genre de courage et de détermination dont United aura besoin pour remporter le titre. Et après le match, la superstar portugaise s’est rendue sur Instagram pour réfléchir à la victoire.

Dans la poste, Ronaldo a parlé de la bataille que United avait surmontée et a suggéré qu’il visait à remporter la Premier League cette saison.

“Chaque match de Premier League est toujours un combat incroyable pour les trois points”, a-t-il posté sur Instagram.

«Aujourd’hui, nous avons eu un aperçu de tous les obstacles que nous rencontrerons sur notre chemin, mais nous devons garder l’esprit fixé sur nos objectifs.

“Ensemble! Fort! Concentré ! Allons-y, diables !

La victoire porte United à 13 points en cinq matchs; un record égalé par Chelsea et Liverpool.

Et toute poussée pour le titre pourrait se résumer à la moindre des marges. À cette fin, Ronaldo a vu deux appels de pénalité écartés du stade de Londres.

Le second était sous le coup d’un défi de Kurt Zouma, l’arbitre Martin Atkinson rejetant les appels de Ronaldo.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer affirme que les responsables se sont trompés de décision.

« Le premier et le dernier sont des murs de pierre et vous ne pouvez même pas discuter contre eux. Le garçon met le pied dehors et Cristiano court tout droit et il est victime d’une faute.

« Le dernier – Paul a commis une faute contre Kurt Zouma.

« Il ne l’a pas touché mais il l’a dépassé, alors pourquoi le troisième appel de Cristano n’est-il pas un penalty ?

“J’espère que ce ne sera pas ‘Cristiano ne sera jamais un penalty’.”

Les cinq principaux partenariats d’experts – Jimmy Greaves, Gary Neville, Jamie Carragher et plus

Problèmes de Sancho évalués par Solskjaer

Alors que Ronaldo a commencé à courir, c’est une autre histoire pour Jadon Sancho.

La signature de 73 millions de livres sterling n’a pas été à son meilleur depuis sa signature pour le club et beaucoup pensent que Lingard pourrait l’usurper sur le côté.

Solskjaer, cependant, est prêt à lui attendre du temps alors qu’il se réadapte à la vie en Premier League.

“Je pense que vous avez raison, à la fois avec l’arrivée de Raphael Varane et de Cristiano, cela enlève un peu de pression à un jeune homme”, a déclaré Solskjaer à Sky Sports.

« Il a 21 ans, il apprend le jeu. Il apprend comment nous nous entraînons, il apprend comment nous jouons, il apprend la Premier League. Mais il est venu affamé d’apprendre.

«Nous connaissions son talent et nous l’avons signé avec l’idée que nous aurons un attaquant de pointe ici pour les 10 ou 12 prochaines années.

« Jadon trouve ses marques. C’est dommage qu’il soit tombé malade juste au moment où il allait entrer, donc il était sorti, et il a perdu un peu de pré-saison. Mais il travaille dur et il sera bon.

LIRE LA SUITE: L’entraîneur dit à Man Utd que même 100 millions de livres sterling ne suffiraient pas pour signer le premier objectif de Solskjaer