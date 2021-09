Cristiano Ronaldo de Man United ouvre la voie avec Lionel Messi et Robert Lewandowski à la poursuite d’une nouvelle campagne

in

Cristiano Ronaldo fera son retour en Ligue des champions pour Manchester United cette semaine alors que la compétition d’élite européenne reprend.

Chelsea a battu Manchester City pour remporter le premier prix d’Europe la saison dernière et maintenant les clubs du continent se préparent pour la nouvelle campagne.

GETTY

La star de Man United, Ronaldo, est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions

Les Blues ainsi que United, Man City et Liverpool seront en action en Ligue des champions ce trimestre et il y aura beaucoup d’attention sur un certain Ronaldo.

La superstar portugaise a couronné ses deuxièmes débuts à United avec un superbe doublé contre Newcastle le week-end dernier et il voudra maintenant avoir un impact similaire en Europe.

United affrontera les Young Boys mardi – qui sera en direct sur talkSPORT 2 – et Ronaldo cherchera à ajouter à son incroyable record de la Ligue des champions.

Le joueur de 36 ans est le meilleur buteur de tous les temps à l’UCL et compte actuellement 134 buts à son actif.

Son grand rival Lionel Messi compte 120 buts en Ligue des champions au cours de sa remarquable carrière et sera en action pour le nouveau club du Paris Saint-Germain contre le Club de Bruges cette semaine.

Robert Lewandowski a aidé le Bayern Munich à remporter la gloire européenne en 2020 et sera là pour ajouter à son record de buts en Ligue des champions lorsqu’il affrontera Barcelone – également en direct sur talkSPORT 2.

Avant quelques gros matchs cette semaine, talkSPORT.com vous donne un aperçu de la place des stars actuelles parmi les dix meilleurs buteurs de la Ligue des champions.

8 = Thomas Muller (Bayern Munich) – 48

. – Piscine

Thomas Muller a été superbe pour le Bayern Munich en Ligue des champions, le remportant deux fois 8 = Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea) – 48

Andriy Shevchenko a marqué dans les buts de l’AC Milan, de Chelsea et du Dynamo Kiev et a été vainqueur avec l’équipe de Serie A 8 = Zlatan Ibrahimovic (Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelone, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United) – 48

Zlatan Ibrahimovic a marqué des buts en Ligue des champions pour sept clubs différents 7. Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelone) – 50

La légende d’Arsenal Thierry Henry a marqué 50 buts en Ligue des champions 6. Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid) – 56

. – Contributeur

Ruud van Nistelrooy est l’un des meilleurs buteurs de Man United 4 = Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) – 71

. – .

Karim Benzema marque toujours pour le plaisir pour le Real Madrid 4 = Raul (Real Madrid, Schalke) – 71

Raul a été l’un des plus grands à avoir jamais honoré la Ligue des champions 3. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Munich) – 73

.

Lewandowski est l’un des meilleurs buteurs de la compétition et il a remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich en 2020 2. Lionel Messi (Barcelone) – 120

.

Messi voudra continuer à marquer en Ligue des champions au PSG 1. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) – 134

.

La star de Man United, Ronaldo, est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions