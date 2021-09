Cristiano Ronaldo déménage à cause de quelques moutons

in

D’après les photographies qu’elle a partagées il y a quelques semaines sur son compte Instagram, il semblait qu’ils avaient tous les deux trouvé un véritable paradis où ils pouvaient profiter d’une intimité totale au milieu de la campagne anglaise. Cependant, il est maintenant apparu que le couple a dû déménager à cause de ses voisins bruyants – un troupeau de moutons.

Selon le journal The Sun, ses bêlements tôt le matin n’ont pas laissé Cristiano se reposer, ce qui est essentiel pour qu’il soit performant sur le terrain et pour que son énergie et sa précision avec le ballon soient à la hauteur des attentes lors de son retour médiatisé sur le terrain. équipe où il est devenu une star internationale.