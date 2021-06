Cristiano Ronaldo détient plus de records du Championnat d’Europe que de simples buts

Dans une compétition avec une histoire relativement petite, Cristiano Ronaldo est devenu son plus grand concurrent avec facilité.

L’homme qu’il a dépassé pour devenir le joueur le plus prolifique de l’Euro, Michel Platini, a inscrit ses neuf buts au milieu de terrain en un seul tournoi.

Ronaldo joue toujours à un niveau incroyable à 36 ans

Mais Ronaldo parle de longévité ainsi que de talent mercuriel, c’est pourquoi il est capable de continuer à battre des records jusqu’à la trentaine.

Ses 14 buts ont marqué cinq championnats d’Europe, qui sont tous deux des exploits dans l’un.

En participant pour la cinquième fois, il établit un nouveau record, avec quatre meilleurs précédents, réalisé par un groupe de 21 joueurs.

Ronaldo a également le plus grand nombre d’apparitions dans l’histoire de l’Euro, dépassant Gianluigi Buffon mercredi soir, avec 59 matchs de qualification compris.

Ronaldo a marqué cinq buts aux Euros de cet été, dont trois sur penalty

Avec déjà cinq buts à l’Euro 2020, en seulement trois matchs, Ronaldo est également en course pour ajouter un autre Soulier d’Or à son décompte.

Ses 14 buts à travers l’Euro n’ont en réalité que peu d’importance pour les 109 que Ronaldo a marqués pour le Portugal à ce jour.

En fait, un but de plus dans le tournoi et le joueur de 36 ans deviendra le plus grand buteur international de l’histoire, ayant égalé mercredi la légende iranienne Ali Daei.

Avec la Belgique à venir dimanche soir, qui pourrait parier contre la sensation portugaise battant la mère de tous les records internationaux ?

Cristiano Ronaldo le faiseur d’histoire

Voici les records d’Euros que Ronaldo détient…

La plupart des apparitions, y compris les qualifications (59)

La plupart des apparitions en finale (24)

La plupart des buts, y compris les qualifications (45)

Plus grand nombre de buts en finale (14)

Plus grand nombre de victoires en finale (12)

La plupart des tournois finals d’Euro joués dans (5)

La plupart des tournois finals d’Euro marqués en (5)

