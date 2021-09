Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale

01/09/2021

Le à 23:51 CEST

Cristiano est une machine à manger des records. Sa soif de but n’est jamais satisfaite et contre l’Irlande, il l’a encore montré. Vers la fin du match, en 89, le Portugais a inscrit le but égalisateur de son équipe de la tête, ajoutant ainsi son 110e but avec le Portugal et dépassant la marque de l’Iranien Ali Daei. Avec ça, l’attaquant portugais devient le meilleur buteur de l’histoire des équipes nationales.

Mais loin de le laisser dans ce chiffre, Il a aussi marqué en 96 pour donner la victoire aux siens, ce qui laisse la marque à vaincre en 111. Dans ce même match, il avait raté un penalty. Ce n’était pas n’importe quel match, car une défaite pourrait compliquer les aspirations du Portugal à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cristiano Ronaldo, qui vient d’officialiser son retour à Manchester United, club avec lequel il a gagné d’être désigné meilleur joueur du monde pour la première fois, Il continue de montrer qu’il a de la corde pendant des années.