Cristiano Ronaldo dévoile son but préféré

in

06/07/2021

Le à 19:21 CEST

Cristiano Ronaldo, auteur de 777 buts tout au long de sa carrière professionnelle, a avoué dans une vidéo YouTube pour la chaîne LiveScore lequel de tous ces objectifs est son préféré. L’attaquant portugais a sélectionné sa frappe acrobatique du Chili contre la Juventus en quarts de finale de l’UEFA Champions League 2018, alors qu’il défendait encore les couleurs du Real Madrid.

Lors de l’interview, la star portugaise a également sélectionné son match tout au long de sa carrière. “C’est difficile de choisir mon meilleur match. Certes, il y a l’Espagne au Mondial 2018 en Russie, puis je me souviens de la finale de la Ligue des champions, comme la Juventus, mon équipe actuelle, en 2017, où j’ai marqué un doublé.”

: Cristiano Ronaldo ⚽️ 777 buts

🏆 32 trophées

🐐 1 carrière légendaire L’ambassadeur mondial de la marque LiveScore nous parle de ses plus grands objectifs et moments 🎥🍿 Vidéo complète sur l’application GRATUITE LiveScore : https://t.co/PpRZdWkb3y pic.twitter.com/ta4NWSU8Io – LiveScore (@livescore) 2 juin 2021

A la fin de la saison 2020/2021, Cristiano Ronaldo a écrit une page de plus dans son livre des records privés. La star portugaise a dépassé la centaine de buts avec la Juventus (101) en seulement 133 matchs. Tout au long de sa carrière, il a percé le but adverse à d’innombrables reprises, défendant les couleurs du Real Madrid (450 buts en 438 matchs), de Manchester United (118 buts en 2292 matchs) et du Sporting de Portugal (5 buts en 31 matchs). Cette dynamique s’étend également à l’équipe nationale portugaise, où ils ont marqué 103 buts en 178 matchs.