Cristiano Ronaldo devrait conserver sa place dans le premier match de Ralf Rangnick en tant que patron de United, Patrick Vieira se prépare pour le choc de la Premier League

Manchester United espère poursuivre sa victoire sur Arsenal avec trois points lorsqu’il accueillera Crystal Palace ce week-end.

L’équipe de Premier League a remporté une victoire 3-2 sur les Gunners à Old Trafford jeudi soir, ce qui les a poussés à moins de trois points des quatre premiers.

Sports aériens

Rangnick dirigera Man United pour la première fois en tant que patron par intérim

Avec Ralf Rangnick, les supporters auront un premier aperçu du nouveau United sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim.

Pour Palace, c’est l’occasion de rebondir après leurs défaites consécutives contre Aston Villa et Leeds United.

Manchester United contre Crystal Palace : date et heure

Le choc de la Premier League devrait avoir lieu le dimanche 5 décembre à Old Trafford à Manchester.

Le coup d’envoi est prévu à 14 heures, heure du Royaume-Uni.

Ce sera le premier match de Ralf Rangnick en pirogue United.

.

Patrick Vieira affrontera son vieil ennemi en tant que manager de Crystal Palace Manchester United v Crystal Palace : Comment regarder

Le concours entre Man United et Crystal Palace n’a pas été sélectionné pour une couverture télévisée en direct au Royaume-Uni.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

Manchester United v Crystal Palace : l’actualité de l’équipe

Rangnick pourrait avoir des dilemmes de sélection à résoudre avant le choc à Old Trafford.

Aaron Wan Bissaka et Nemanja Matic ont raté contre Arsenal et pourraient faire douter de la visite de Palace.

Paul Pogba et Luke Shaw devraient également être absents.

Pour Palace, Joachim Andersen et James McArthur doutent du jeu, tandis que Nathan Ferguson est toujours sur le chemin du retour à la forme.

.

Wan-Bissaka sera un doute pour le choc avec son ancien club Manchester United contre Crystal Palace: Faits du match Manchester United n’a remporté aucune de ses rencontres de championnat avec Crystal Palace la saison dernière (D1 L1). Ils n’ont pas connu trois victoires contre les Eagles depuis une série de quatre entre 1925 et 1970. Crystal Palace a remporté ses deux derniers matches de championnat à l’extérieur contre Manchester United, autant qu’ils en avaient réussi lors de leurs 22 visites précédentes à Old Trafford en championnat (W2 D3 L17). Crystal Palace a pris sept points lors de ses quatre dernières rencontres de championnat avec Manchester United (W2 D1 L1), autant qu’ils en avaient réussi lors de leurs 23 précédents contre eux (W1 D4 L18). Crystal Palace a déjà gagné 2-0 à l’extérieur contre Manchester City en Premier League cette saison – la dernière équipe londonienne à gagner à l’extérieur dans les deux clubs de Manchester (City & United) dans la même campagne de haut niveau était Arsenal en 1990-91.Man Utd a concédé 15 matchs consécutifs à domicile dans toutes les compétitions, leur deuxième plus longue séquence de ce type, après une séquence de 21 matchs qui s’est terminée en mars 1959. Crystal Palace a perdu deux matchs consécutifs de Premier League, n’ayant perdu qu’un de ses 11 précédents dans la compétition (W3 D7). Cependant, ces deux défaites ont été avec une marge d’un but, avec 10 de leurs 11 défaites précédentes dans la compétition par au moins deux. Crystal Palace a inscrit trois buts à la 90e minute des matchs de Premier League cette saison, avec ces coûts les Eagles cinq points au total – 1-1 contre Brighton, 2-2 contre Arsenal et 0-1 la dernière fois contre Leeds. Wilfried Zaha a marqué deux fois lors de la victoire 3-1 de Crystal Palace à l’extérieur contre Manchester United la saison dernière – aucun joueur à avoir a déjà joué pour les Red Devils dans la compétition a déjà marqué lors de matchs consécutifs à l’extérieur contre eux en Premier League. L’attaquant de Man Utd Anthony Martial aura 26 ans le jour de ce match. Il a marqué le jour de son anniversaire en 2018 contre Arsenal, et il pourrait devenir le deuxième joueur à marquer le jour de son anniversaire à deux reprises en Premier League, après Teddy Sheringham (1994 et 1995). Depuis ses débuts à Manchester United en février 2020 , Bruno Fernandes a été directement impliqué dans plus de buts toutes compétitions confondues que tout autre joueur pour un club de Premier League (79 – 45 buts, 34 passes décisives).